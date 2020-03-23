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وزارة الداخلية تنفي فرض حظر التجوال بالبلاد

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٢ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
كشف مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية، بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجوال بالبلاد ابتداءً من مساء اليوم الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى، عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملة وتفصيلا، وأن مثل تلك التناولات تهدف إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها. وأوضح أن الأخبار والوقائع الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية
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السيسي: أتابع عن كثب إجراءات الدولة لمواجهة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إنه يتابع عن كثب على مدار الساعة إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قائلا: «كما وعدتكم بالأمس نحن مستمرون في إجراءاتنا بكل دقة في مكافحة هذا الوباء حفاظا على صحة وحياة كل مواطن مصري»، مهيبا بالجميع الالتزام الكامل بهذه الإجراءات من أجل أن تظل مصر دائما في سلام وأمان، داعيا الله عز وجل أن يوفقنا فيما نقوم به لخدمة وطننا العزيز مصر.
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الأوقاف: إنهاء خدمة إمامين خالفا تعليمات غلق المساجد

قررت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، إنهاء خدمة كل من عباس أحمد عباس عبد اللطيف إمام وخطيب بأوقاف بني سويف لتعمده فتح المسجد المعين عليه وإمامة الناس واستخدام مكبرات الصوت في الصلاة بما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات، وراضي محمد محمد حسن إمام وخطيب بأوقاف الجيزة لمخالفته تعليمات الوزارة وقيامه بإمامة الناس في الصلاة أمام باب المسجد، وذلك في إطار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، ونظرا لأن مخالفة التعليمات في هذه الظروف تعد تجاوزا ضد المصلحة الوطنية.
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الأوقاف تلغي أي بعثات حج لمساعدة متضرري كورونا

أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا، تعلن فيه عن إلغائها أي بعثات حج على نفقتها هذا العام، وتوجيه ما كان مخصصا لذلك لمساعدة المتضررين من آثار كورونا من الأسر الأولى بالرعاية التي تأثر عائلوها بالآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا عالميا، باعتبار ذلك أولوية مقدمة على حج النافلة أو حتى حج غير المستطيع والذي كان يؤدي الفريضة على نفقة الوزارة، ذلك أن الحج غير واجب على غير المستطيع ماليا وبدنيا، وأن توفير ما يحفظ قوام الحياة للناس مقدم على غيره من الأعمال.
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السيسي يصدق على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ونص القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى طبقا لأحكام القانون، تعد من الشركات التى تؤدى خدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
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فيروس- كورونا (18)

نائبتان تطالب بفرض حظر التجوال بسبب كورونا

طالبت النائبتان إيناس عبد الحليم وهالة أبو سعد، في بيان لهما، اليوم السبت، بفرض حظر التجوال، وناشدت عبد الحليم، الحكومة ضرورة صدور قرار فوري بفرض حظر تجوال في جميع أنحاء الجمهورية، من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا، بشكل مؤقت لحين التأكد من تعقيم الدولة والوصول بالمصريين إلى بر الأمان وحمايتهم من انتقال العدوى لهم، مؤكدة أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن غلق المحال والمقاهي، غير مفعلة بنسبة كبيرة خاصة في المناطق الشعبية، التي ما زالت تتجاهل وتتعنت في الالتزام بتلك التعليمات.
محافظ مدينة غزة الوزير إبراهيم أبو النجا

خلطة محافظ غزة السحرية لعلاج كورونا تثير الجدل

حالة من السخرية والجدل أثيرت بسبب وصفة شعبية باستخدام الفلقل الحار للعلاج من فيروس كورونا المستجد، منسوبة لمحافظ غزة إبراهيم أبو النجا، نُشرت عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وبحسب الوصفة، فإنه يجب استخدام عشرة قرون فلفل من النوع الحار جدا، وثلاث حبات ليمون، وغسلهم جيدا وتقطيعهما ووضعها في خلاط حتي تذوب تماما، وتناول ملعقتان من هذه الخلط صباحا، وملعفتان وسط النهار، وملعقتان ليلا لمدة يومين".
ما-يخطيء-الطبيب-في-تشخصيه

«استشرنا وأنت في بيتك».. مبادرة طبية لتقليل الاختلاط

دشن عدد كبير من الأطباء بجامعة الإسكندرية والأطباء المتخصصين صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خاصة بتقديم الاستشارات الطبية المجانية للمواطنين وذلك في إطار حملة مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على أن تشمل جميع الاستشارات الطبية بهدف تقديم المساعدات للمواطنين وتقليل حالة الزحام على العيادات الخاصة والمستشفيات، وذلك منعا للزحام والاختلاط للحد من انتشار العدوى الخاصة بفيروس كورونا، حيث ضم الجروب عدد كبير من الأطباء في جميع التخصصات.
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المتحدث العسكري ينفي انتشار الجيش لفرض حظر تجوال بالمحافظات

نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكرى، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن بدء القوات المسلحة فى الانتشار بمحافظات الجمهورية، لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا. مطالبا جميع وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الإجتماعى عدم ترويج الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الإنسياق وراء أى إدعاءات مغرضة.نفى المتحدث العسكرى صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن بدء القوات المسلحة فى الانتشار بمحافظات الجمهورية، لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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