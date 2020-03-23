وزارة الداخلية تنفي فرض حظر التجوال بالبلاد

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٢ م

وزارة الداخلية

كشف مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية، بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجوال بالبلاد ابتداءً من مساء اليوم الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى، عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملة وتفصيلا، وأن مثل تلك التناولات تهدف إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها. وأوضح أن الأخبار والوقائع الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية