قناة السويس: إجراءات خاصة بعد الإبلاغ عن سفينة بها 65 مصاب كورونا

تحرير:محمد مصباح ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٢ م

قناة السويس - صورة أرشيفية

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات له، اليوم الإثنين، نجاح عبور سفينة الركاب الإيطالية COSTA DIADEMA، قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، وذلك في رحلتها القادمة من الإمارات والمتجهة إلى إيطاليا بعد إجراء ترتيبات خاصة لدخولها القناة وإرشادها عن بعد، من خلال طاقم إرشاد على قاطرتين مصاحبتين والتنسيق الكامل مع مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ القناة.

وأوضح ربيع أن الإجراءات الخاصة التي اتبعتها الهيئة تأتي في إطار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة ومديريات الحجر الصحي والتي أوصت بعدم صعود أحد على متن السفينة أو نزول أحد من طاقمها، بعد إبلاغ ربان السفينة بوجود 65 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة.وأكد أن عبور السفينة بأمان استلزم اتخاذ