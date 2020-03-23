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الأرصاد: غدا طقس معتدل.. وشبورة بأغلب الأنحاء

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٦ م
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة. درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة:
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السيسي: أتابع عن كثب إجراءات الدولة لمواجهة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إنه يتابع عن كثب على مدار الساعة إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قائلا: «كما وعدتكم بالأمس نحن مستمرون في إجراءاتنا بكل دقة في مكافحة هذا الوباء حفاظا على صحة وحياة كل مواطن مصري»، مهيبا بالجميع الالتزام الكامل بهذه الإجراءات من أجل أن تظل مصر دائما في سلام وأمان، داعيا الله عز وجل أن يوفقنا فيما نقوم به لخدمة وطننا العزيز مصر.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-06

الأوقاف: إنهاء خدمة إمامين خالفا تعليمات غلق المساجد

قررت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، إنهاء خدمة كل من عباس أحمد عباس عبد اللطيف إمام وخطيب بأوقاف بني سويف لتعمده فتح المسجد المعين عليه وإمامة الناس واستخدام مكبرات الصوت في الصلاة بما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات، وراضي محمد محمد حسن إمام وخطيب بأوقاف الجيزة لمخالفته تعليمات الوزارة وقيامه بإمامة الناس في الصلاة أمام باب المسجد، وذلك في إطار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، ونظرا لأن مخالفة التعليمات في هذه الظروف تعد تجاوزا ضد المصلحة الوطنية.
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الأوقاف تلغي أي بعثات حج لمساعدة متضرري كورونا

أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا، تعلن فيه عن إلغائها أي بعثات حج على نفقتها هذا العام، وتوجيه ما كان مخصصا لذلك لمساعدة المتضررين من آثار كورونا من الأسر الأولى بالرعاية التي تأثر عائلوها بالآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا عالميا، باعتبار ذلك أولوية مقدمة على حج النافلة أو حتى حج غير المستطيع والذي كان يؤدي الفريضة على نفقة الوزارة، ذلك أن الحج غير واجب على غير المستطيع ماليا وبدنيا، وأن توفير ما يحفظ قوام الحياة للناس مقدم على غيره من الأعمال.
السيسي (1)

السيسي يصدق على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ونص القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى طبقا لأحكام القانون، تعد من الشركات التى تؤدى خدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
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طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا الأحد، مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية يكون دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح نشطة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائلا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلا للحرارة نهارًا، مائلا للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد حارًّا نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.
طقس-بارد (2)

الأرصاد: اليوم طقس شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون شبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى، أما على الوجه البحرى فيكون مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فالطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة صباحا والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فمعتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، وبالنسبة لجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر فيكون دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

غدا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح نشطة على الأنحاء كافة.
طقس-معتدل

اليوم طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية مع فرص سقوط أمطار متوسطة حار نهارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة والوجه البحري وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
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