إعادة المواطنين المصريين العالقين في دولة مالطا

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٩ م

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

قامت سفارة جمهورية مصر العربية في مالطا، اليوم الإثنين، بتسيير رحلة طيران عارض لإعادة المواطنين المصريين العالقين من مالطا إلى أرض الوطن والمواطنين المالطيين من القاهرة إلى مالطا على طائرة تابعة للخطوط الجوية المالطية Air Malta، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون الخارجية والأوروبية المالطية.

وأوضحت السفيرة ندى دراز سفيرة جمهورية مصر العربية في مالطا، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع "فيسبوك"، أن هذا التنسيق المتبادل لم يكن ليتم لولا العلاقات المتميزة التي تربط مصر ومالطا، والتي سمحت باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لتسيير رحلة الطيران المذكورة بصورة استثنائية وعلى متنها

وأوضحت السفيرة ندى دراز سفيرة جمهورية مصر العربية في مالطا، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع "فيسبوك"، أن هذا التنسيق المتبادل لم يكن ليتم لولا العلاقات المتميزة التي تربط مصر ومالطا، والتي سمحت باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لتسيير رحلة الطيران المذكورة بصورة استثنائية وعلى متنها عدد من الحالات الإنسانية التي علقت في مالطا في إطار إجراءات مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وإغلاق المطارات في الدولتين.



