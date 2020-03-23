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إعادة المواطنين المصريين العالقين في دولة مالطا

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٩ م
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
قامت سفارة جمهورية مصر العربية في مالطا، اليوم الإثنين، بتسيير رحلة طيران عارض لإعادة المواطنين المصريين العالقين من مالطا إلى أرض الوطن والمواطنين المالطيين من القاهرة إلى مالطا على طائرة تابعة للخطوط الجوية المالطية Air Malta، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون الخارجية والأوروبية المالطية.
وأوضحت السفيرة ندى دراز سفيرة جمهورية مصر العربية في مالطا، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع "فيسبوك"، أن هذا التنسيق المتبادل لم يكن ليتم لولا العلاقات المتميزة التي تربط مصر ومالطا، والتي سمحت باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لتسيير رحلة الطيران المذكورة بصورة استثنائية وعلى متنها
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السيسي: أتابع عن كثب إجراءات الدولة لمواجهة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إنه يتابع عن كثب على مدار الساعة إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قائلا: «كما وعدتكم بالأمس نحن مستمرون في إجراءاتنا بكل دقة في مكافحة هذا الوباء حفاظا على صحة وحياة كل مواطن مصري»، مهيبا بالجميع الالتزام الكامل بهذه الإجراءات من أجل أن تظل مصر دائما في سلام وأمان، داعيا الله عز وجل أن يوفقنا فيما نقوم به لخدمة وطننا العزيز مصر.
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الأوقاف: إنهاء خدمة إمامين خالفا تعليمات غلق المساجد

قررت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، إنهاء خدمة كل من عباس أحمد عباس عبد اللطيف إمام وخطيب بأوقاف بني سويف لتعمده فتح المسجد المعين عليه وإمامة الناس واستخدام مكبرات الصوت في الصلاة بما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات، وراضي محمد محمد حسن إمام وخطيب بأوقاف الجيزة لمخالفته تعليمات الوزارة وقيامه بإمامة الناس في الصلاة أمام باب المسجد، وذلك في إطار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، ونظرا لأن مخالفة التعليمات في هذه الظروف تعد تجاوزا ضد المصلحة الوطنية.
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الأوقاف تلغي أي بعثات حج لمساعدة متضرري كورونا

أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا، تعلن فيه عن إلغائها أي بعثات حج على نفقتها هذا العام، وتوجيه ما كان مخصصا لذلك لمساعدة المتضررين من آثار كورونا من الأسر الأولى بالرعاية التي تأثر عائلوها بالآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا عالميا، باعتبار ذلك أولوية مقدمة على حج النافلة أو حتى حج غير المستطيع والذي كان يؤدي الفريضة على نفقة الوزارة، ذلك أن الحج غير واجب على غير المستطيع ماليا وبدنيا، وأن توفير ما يحفظ قوام الحياة للناس مقدم على غيره من الأعمال.
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السيسي يصدق على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ونص القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى طبقا لأحكام القانون، تعد من الشركات التى تؤدى خدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
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تيسيرات للمصريين بالخارج لعودتهم قبل 19 مارس

في إطار التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة ووزارتي الهجرة والطيران المدني، تقرر منح الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر خلال تلك الأيام والذين حجزوا تذاكرهم خلال الفترة الماضية، لتغيير موعد العودة ليصبح خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، بدون أي رسوم إضافية، قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 مارس وحتى يوم 31 مارس الجاري، ويمكن للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لبلدهم، الذهاب لأقرب فرع للشركات الوطنية للطيران في مختلف الدول المتواجدين بها أو حتى في مصر، لتغيير موعد تذاكر عودتهم إلى مصر.
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محافظ الإسماعيلية يحظر الشيشة ويكثف رقابة الأسواق

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 145 لسنة 2020 بشأن حظر استخدام وتداول الشيشة فى جميع المقاهى والكافيهات والأماكن العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها كاملة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الأجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها لمكافحة الاصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تضمن القرار حظر ومنع استخدام أي شكل من أشكال الأوانى والأدوات الزجاجية (أكواب وفناجين وأطباق)، واستبدالها بالأدوات المناظرة ذات الاستخدام لمرة واحدة مثل الورق والكرتون.
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إجراءات من النقل وحدائق الحيوان بشأن «كورونا»

صرح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بأنه تم شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيتم وضعها في المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كما تم شراء عدد 50 بدلة وقاية و50 قناع واقي سيتم تسليمهم للعاملين الذين سوف يعملون على هذه الأجهزة، مضيفا أنه تم توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.
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مصر للطيران تناشد عملاءها مراجعة حجوزاتهم

ناشدت شركة مصر للطيران، عملاءها المسافرين ضرورة مراجعة حجوزاتهم وأية تغييرات طرأت على ضوابط السفر عن طريق مركز الاتصالات 1717 أو الموقع الإلكتروني www.egyptair.com خلال 72 ساعة فقط.
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