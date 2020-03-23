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الرئيس التونسي يأمر الجيش بالانتشار في الشوارع

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٠ م
الرئيس التونسي قيس سعيد - صورة أرشيفية
الرئيس التونسي قيس سعيد - صورة أرشيفية
أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجيش، اليوم الإثنين، بالانتشار في الشوارع. وذكرت وكالة "رويترز" أن أوامر الرئيس التونسي جاءت لإجبار الناس على احترام الإغلاق المفروض لوقف انتشار فيروس كورونا.
وأكدت تونس إصابة 89 حالة بالفيروس، وتم فرض حظر تجول الأسبوع الماضي، وحظر عام، أمس الأحد، ليبقى الناس في منازلهم باستثناء شراء الضروريات.وكانت منظمة الصحة العالمة أعلنت، في 11 مارس 2020، أن تفشي وباء كورونا المستجد وباء عالميا. وتجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 15 ألف شخص، ويبلغ عدد الحالات المؤكدة
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كورونا

عمان تسجل 11 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 66 حالة، موضحا أن 9 حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي، وشفاء 17 حالة من المصابين، مشددة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة. وأقرت سلطنة عمان إجراءات جديدة في إطار منع تفشي كورونا.
الامارات

وباء «كورونا» يغلق مراكز التسوق في الإمارات

قررت الإمارات إغلاق مراكز التسوق التجارية وبينها المراكز الشهيرة في دبي لمدة أسبوعين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما تسبب بوفاة شخصين. وقالت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، في بيان لها، اليوم الإثنين: "إن السلطات قررت إغلاق كل المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم"، واستثنت من قرارها الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات، على أن يسري القرار لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة، أي ابتداء من غد الثلاثاء.
المسجد-الأقصى (1)

خوفًا من كورونا.. تعليق الصلاة في المسجد الأقصى

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى منذ فجر غد الاثنين، لفترة مؤقتة كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، إذ أوضح المجلس، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، في بيان أنه عقد جلسة طارئة مساء اليوم استعرض خلالها «تطورات الأوضاع الصحية التي تمر بها مدينة القدس وباقي البلاد»، مشيرا إلى أنه قرر متابعة حزمة إجراءات وتعليمات جديدة «صادرة عن المراجع الدينية والطبية المختصة»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس- كورونا (13)

ارتفاع مصابي كورونا في الجزائر لـ201 حالة

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 201 حالة، 110 منها في منطقة البليدة جنوبي العاصمة، إذ قالت الصحة الجزائرية، إنها سجلت 62 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، لافته إلى أن عدد الوفيات في الجزائر بلغ 17 حالة وفاة، وفقا لروسيا اليوم. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في الجزائر إلى 8 حالات، وقالت الوزارة في بيان لها: «إن الثمانية هم سبعة جزائريين من أسرة واحدة ورجل إيطالي».
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فيروس- كورونا (13)

تونس تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بكورونا

أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكّي عن تسجيل أوّل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لرجل في الأربعينات من العمر عائدا من إيطاليا. وأوضح المكي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن الأمر كان من المتوقع حدوثه نظرا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة، ونظرا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول. وقال إن المريض وصل إلى تونس يوم 27 فبراير دون أية أعراض للفيروس، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف الفيروس لديه يوم 29 من الشهر ذاته، فيما لم يكشف عن مكان إقامة المصاب بداعي التحفظ.
الحكومة التونسية

بعد تحدي الثقة.. ماذا ينتظر الحكومة التونسية الجديدة؟

اجتازت الحكومة التونسية الجديدة اختبار الحصول على ثقة البرلمان بعد مخاض عسير وبعد شهور من التجاذبات السياسية وشد وجذب استمر عدة شهور، وصادق البرلمان بغالبية 129 صوتًا من أصل 217 على الحكومة التي تضم 32 ما بين وزراء وكتاب دولة منهم 17 مستقلا. يقود هذه الحكومة التي خرجت أخيرا إلى النور بعد جلسة ماراثونية، إلياس الفخفاخ الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة الشهر الماضي، حيث جمع أحزابًا من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته، ولكنهم ما زالوا يختلفون حول عدة سياسات اقتصادية.
كورونا 5

الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في فيينا

أعلنت بلدية فيينا، في تصريحات لها، اليوم الخميس، عن التأكد من وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة النمساوية. وقال بيتر هاكر مستشار حاكم فيينا، في تصريحات له، اليوم الخميس، إنه تم بالفعل اكتشاف أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد وهي لرجل متقدم في العمر، وأنه تم نقله على الفور إلى إلى أحد المستشفيات الحكومية، لافتا إلى ضرورة تثقيف السكان بشكل أكبر حول الحماية الذاتية في مسألة فيروس كورونا والإجراءات المتبعة في الحالات المشتبه فيها.
كورونا 7

رومانيا والنرويج تسجلان أول إصابة بفيروس كورونا

سجلت جنيف، اليوم الخميس، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لما أفادته قناة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل، وأعلنت السلطات الرومانية عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، موضحة أن الشخص المصاب بالفيروس كان قادما من إيطاليا، فيما سجلت النرويج أول إصابة بالفيروس لشخص عائد من الصين. وفي وقت سابق اليوم، سجلت دولتا إستونيا والدنمارك أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما عززت عدة دول أوروبية إجراءات الوقاية من انتشاره، بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة به وارتفاع عدد الوفيات خارج الصين.
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