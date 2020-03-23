الرئيس التونسي يأمر الجيش بالانتشار في الشوارع

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٠ م

الرئيس التونسي قيس سعيد - صورة أرشيفية

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجيش، اليوم الإثنين، بالانتشار في الشوارع. وذكرت وكالة "رويترز" أن أوامر الرئيس التونسي جاءت لإجبار الناس على احترام الإغلاق المفروض لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأكدت تونس إصابة 89 حالة بالفيروس، وتم فرض حظر تجول الأسبوع الماضي، وحظر عام، أمس الأحد، ليبقى الناس في منازلهم باستثناء شراء الضروريات.وكانت منظمة الصحة العالمة أعلنت، في 11 مارس 2020، أن تفشي وباء كورونا المستجد وباء عالميا. وتجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 15 ألف شخص، ويبلغ عدد الحالات المؤكدة