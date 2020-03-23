الأوقاف تلغي أي بعثات حج لمساعدة متضرري كورونا

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٤ م

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية

أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا، تعلن فيه عن إلغائها أي بعثات حج على نفقتها هذا العام، وتوجيه ما كان مخصصا لذلك لمساعدة المتضررين من آثار كورونا من الأسر الأولى بالرعاية التي تأثر عائلوها بالآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا عالميا، باعتبار ذلك أولوية مقدمة على حج النافلة أو حتى حج غير المستطيع والذي كان يؤدي الفريضة على نفقة الوزارة، ذلك أن الحج غير واجب على غير المستطيع ماليا وبدنيا، وأن توفير ما يحفظ قوام الحياة للناس مقدم على غيره من الأعمال.

ويأتي في إطار الفهم المستنير لترتيب الأولويات في ضوء فقه النوازل، ونظرا لما يمر به العالم كله من ظروف استثنائية هذه الأيام، وبما أن الحج فرض على المستطيع ماليًّا وبدنيًّا دون سواه.وتهيب الوزارة بكل من كان قد نوى حج النافلة أو أداء العمرة هذا العام أن يعيد ترتيب أولوياته، وأن يجعل ما كان سينفقه في حج

ويأتي في إطار الفهم المستنير لترتيب الأولويات في ضوء فقه النوازل، ونظرا لما يمر به العالم كله من ظروف استثنائية هذه الأيام، وبما أن الحج فرض على المستطيع ماليًّا وبدنيًّا دون سواه.



وتهيب الوزارة بكل من كان قد نوى حج النافلة أو أداء العمرة هذا العام أن يعيد ترتيب أولوياته، وأن يجعل ما كان سينفقه في حج النافلة أو أداء العمرة في مساعدة الفقراء والمحتاجين والمتضررين من آثار انتشار فيروس كورونا، خاصة من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية، فهذا أولى وأفضل وأعلى ثوابًا وأعظم أجرًا ما صدقت النية فيه مع الله، سائلين الله تعالى أن يرفع عن مصر والعالم هذا الوباء، وأن يحفظنا من كل سوء ومكروه.



