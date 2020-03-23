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الأوقاف تلغي أي بعثات حج لمساعدة متضرري كورونا

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٤ م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية
أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا، تعلن فيه عن إلغائها أي بعثات حج على نفقتها هذا العام، وتوجيه ما كان مخصصا لذلك لمساعدة المتضررين من آثار كورونا من الأسر الأولى بالرعاية التي تأثر عائلوها بالآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا عالميا، باعتبار ذلك أولوية مقدمة على حج النافلة أو حتى حج غير المستطيع والذي كان يؤدي الفريضة على نفقة الوزارة، ذلك أن الحج غير واجب على غير المستطيع ماليا وبدنيا، وأن توفير ما يحفظ قوام الحياة للناس مقدم على غيره من الأعمال.
ويأتي في إطار الفهم المستنير لترتيب الأولويات في ضوء فقه النوازل، ونظرا لما يمر به العالم كله من ظروف استثنائية هذه الأيام، وبما أن الحج فرض على المستطيع ماليًّا وبدنيًّا دون سواه.وتهيب الوزارة بكل من كان قد نوى حج النافلة أو أداء العمرة هذا العام أن يعيد ترتيب أولوياته، وأن يجعل ما كان سينفقه في حج
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السيسي: أتابع عن كثب إجراءات الدولة لمواجهة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إنه يتابع عن كثب على مدار الساعة إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قائلا: «كما وعدتكم بالأمس نحن مستمرون في إجراءاتنا بكل دقة في مكافحة هذا الوباء حفاظا على صحة وحياة كل مواطن مصري»، مهيبا بالجميع الالتزام الكامل بهذه الإجراءات من أجل أن تظل مصر دائما في سلام وأمان، داعيا الله عز وجل أن يوفقنا فيما نقوم به لخدمة وطننا العزيز مصر.
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الأوقاف: إنهاء خدمة إمامين خالفا تعليمات غلق المساجد

قررت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، إنهاء خدمة كل من عباس أحمد عباس عبد اللطيف إمام وخطيب بأوقاف بني سويف لتعمده فتح المسجد المعين عليه وإمامة الناس واستخدام مكبرات الصوت في الصلاة بما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات، وراضي محمد محمد حسن إمام وخطيب بأوقاف الجيزة لمخالفته تعليمات الوزارة وقيامه بإمامة الناس في الصلاة أمام باب المسجد، وذلك في إطار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، ونظرا لأن مخالفة التعليمات في هذه الظروف تعد تجاوزا ضد المصلحة الوطنية.
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السيسي يصدق على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ونص القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى طبقا لأحكام القانون، تعد من الشركات التى تؤدى خدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
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إعادة المواطنين المصريين العالقين في دولة مالطا

قامت سفارة جمهورية مصر العربية في مالطا، اليوم الإثنين، بتسيير رحلة طيران عارض لإعادة المواطنين المصريين العالقين من مالطا إلى أرض الوطن والمواطنين المالطيين من القاهرة إلى مالطا على طائرة تابعة للخطوط الجوية المالطية Air Malta، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون الخارجية والأوروبية المالطية.
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صلوا في رحالكم.. غلق جميع المساجد والزوايا والمصليات

أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، بيانا تقول فيه: "بناءً على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر، قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات".
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مصر للطيران تلغي سفر المعتمرين من اليوم

على خلفية قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا من حاملي تأشيرات العمرة، وكذلك من حاملي تأشيرات السياحة القادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرًا، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد على استمرار القيام بتشغيل كل رحلاتها من وإلى المملكة العربية السعودية، ومتابعة الموقف أولا بأول وفقًا للمستجدات والقرارات الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن.
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إصابة نائبة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

أصيبت معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، اليوم الخميس، بفيروس كورونا الجديد المتفشي في البلاد، وذلك حسبما ذكر موقع وكالة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وفي ذات السياق أعلنت مواقع إيرانية، وفاة الدبلوماسي والسياسى الإيراني ورجل الدين ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الأسبق حجة الإسلام سيد هادي خسروشاهي، بعد إصابته بفيروس كورونا في مدينة قم، وخضوعه للعلاج منذ أيام في إحدى مستشفيات العاصمة طهران.
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الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في فيينا

أعلنت بلدية فيينا، في تصريحات لها، اليوم الخميس، عن التأكد من وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة النمساوية. وقال بيتر هاكر مستشار حاكم فيينا، في تصريحات له، اليوم الخميس، إنه تم بالفعل اكتشاف أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد وهي لرجل متقدم في العمر، وأنه تم نقله على الفور إلى إلى أحد المستشفيات الحكومية، لافتا إلى ضرورة تثقيف السكان بشكل أكبر حول الحماية الذاتية في مسألة فيروس كورونا والإجراءات المتبعة في الحالات المشتبه فيها.
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