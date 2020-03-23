الأوقاف: إنهاء خدمة إمامين خالفا تعليمات غلق المساجد

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣١ م

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية

قررت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، إنهاء خدمة كل من عباس أحمد عباس عبد اللطيف إمام وخطيب بأوقاف بني سويف لتعمده فتح المسجد المعين عليه وإمامة الناس واستخدام مكبرات الصوت في الصلاة بما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات، وراضي محمد محمد حسن إمام وخطيب بأوقاف الجيزة لمخالفته تعليمات الوزارة وقيامه بإمامة الناس في الصلاة أمام باب المسجد، وذلك في إطار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، ونظرا لأن مخالفة التعليمات في هذه الظروف تعد تجاوزا ضد المصلحة الوطنية.

وتابعت الوزراة، أن ما فعله الإمامين يعرض الأمن الصحي للمجتمع للمخاطر، موضحة أنها أصدرت القرار بناء على تحذيراتها السابقة من أن جزاء مخالفة التعليمات هو إنهاء خدمة المخالف.وأكدت على أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق