الأوقاف: إنهاء خدمة إمامين خالفا تعليمات غلق المساجد
٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣١ م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية
قررت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، إنهاء خدمة كل من عباس أحمد عباس عبد اللطيف إمام وخطيب بأوقاف بني سويف لتعمده فتح المسجد المعين عليه وإمامة الناس واستخدام مكبرات الصوت في الصلاة بما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات، وراضي محمد محمد حسن إمام وخطيب بأوقاف الجيزة لمخالفته تعليمات الوزارة وقيامه بإمامة الناس في الصلاة أمام باب المسجد، وذلك في إطار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، ونظرا لأن مخالفة التعليمات في هذه الظروف تعد تجاوزا ضد المصلحة الوطنية.
وتابعت الوزراة، أن ما فعله الإمامين يعرض الأمن الصحي للمجتمع للمخاطر، موضحة أنها أصدرت القرار بناء على تحذيراتها السابقة من أن جزاء مخالفة التعليمات هو إنهاء خدمة المخالف.وأكدت على أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق
وتابعت الوزراة، أن ما فعله الإمامين يعرض الأمن الصحي للمجتمع للمخاطر، موضحة أنها أصدرت القرار بناء على تحذيراتها السابقة من أن جزاء مخالفة التعليمات هو إنهاء خدمة المخالف.
وأكدت على أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد لمدة أسبوعين غلقا كاملا، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.
من جانب آخر، شكر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أبناء الوزارة الوطنيين الأوفياء الذين بادروا بإعلاء المصلحة الوطنية والاستجابة الفورية لتوجيهات الوزارة بغلق المساجد غلقا كاملا مؤقتا لمدة أسبوعين، كما شكر قيادات الوزارة على ما يبذلونه من جهد في متابعة تنفيذ قرار غلق المساجد، سائلين الله أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالم.