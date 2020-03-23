مبدئيا.. نتائج فحص أنجيلا ميركل الخاص بكورونا سلبية

تحرير:وكالات ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٤ م

أنجيلا ميركل

أعلنت برلين أن الفحص الأول للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الخاص بفيروس كورونا المستجد، أعطى نتائج سلبية، ما يشير مبدئيا إلى عدم إصابتها بعدوى المرض المميت، إذ قال المتحدث باسم مكتب الوزراء الألماني، شتيفان زايبيرج، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الإثنين، إن نتائج الفحص الذي تم إجراؤه اليوم سلبية»، لافتًا إلى أن المستشارة الألمانية وبالرغم من ذلك، ستخضع خلال الأيام القريبة لفحوصات طبية جديدة للتأكد من النتيجة التي أظهرت مؤخرًا، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وصرح شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مساء أمس الأحد، أن المستشارة أنجيلا ميركل، وضعت نفسها قيد الحجر المنزلي. وأوضح: أنها أكدت في تصريحات صحفية أدلت بها قبل قليل، أنها خالطت طبيبا يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن الطبيب أجرى اختبارا للكشف عن إصابته بفيروس كورونا وأن النتيجة جاءت إيجابية،