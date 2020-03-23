«خلال 24 ساعة».. 601 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا

تحرير:وكالات ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٩ م

أعلنت إيطاليا اليوم الإثنين، عن وفاة 601 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6077. كانت السلطات الإيطالية، قد أعلنت أمس، عن تسجيل 360 وفاة جديدة في منطقة لومبارديا خلال يوم واحد فقط. وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات. وأضاف رئيس الحكومة: "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن".

كما أبلغ كونتي الصحفيين بأن الإجراءات التي طرحت قبل يومين في معظم أنحاء الشمال لم تعد كافية، وأنه ينبغي توسيع نطاقها لتشمل البلد كله اعتبارًا من غد الثلاثاء، قائلا "الزموا بيوتكم"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.وبحسب «سي إن بي سي» قال كونتي أمس الإثنين إنه سيوقع مرسومًا يمدد قفل منطقة لومباردي إلى جميع