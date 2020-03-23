رئيس ريال مدريد يصاب بالكورونا

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٥ م

ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن فيرناندو مارتين ألفاريز، رئيس ريال مدريد الأسابق، أُصيب بفيروس كورونا المستجد. ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيرناندو ألفاريز حالته الصحية خطيرة بعد إصابته بفيروس كورونا ودخل إلى العناية المشددة.

وكان ألفاريز صاحب الـ72 عاماً رئيسًا مؤقتًا لريال مدريد في الفترة ما بين فبراير عام 2006 وأبريل من نفس العام.



وتُوفي منذ يومين لورينزو سانز، رئيس نادي ريال مدريد الأسبق، الذي تولى مهام منصبه في الفترة ما بين عام 1995 و2000، بعد إصابته هو الآخر بفيروس كورونا.