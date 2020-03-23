رياضة

رئيس ريال مدريد يصاب بالكورونا

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٥ م
ريال مدريد
ريال مدريد
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن فيرناندو مارتين ألفاريز، رئيس ريال مدريد الأسابق، أُصيب بفيروس كورونا المستجد. ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيرناندو ألفاريز حالته الصحية خطيرة بعد إصابته بفيروس كورونا ودخل إلى العناية المشددة.
وكان ألفاريز صاحب الـ72 عاماً رئيسًا مؤقتًا لريال مدريد في الفترة ما بين فبراير عام 2006 وأبريل من نفس العام.

وتُوفي منذ يومين لورينزو سانز، رئيس نادي ريال مدريد الأسبق، الذي تولى مهام منصبه في الفترة ما بين عام 1995 و2000، بعد إصابته هو الآخر بفيروس كورونا.
الخطيب وتركي‎ (1)

جماهير الأهلي تهاجم الخطيب بسبب آل الشيخ

حالة من الغضب الشديد انتابت جماهير الأهلى خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت الصفحة الرسمية للأهلي خبرا يشير إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي، أجرى اتصالًا هاتفيا مع تركى آل الشيخ، بصفته الرئيس الشرفى للنادى من أجل الاطمئنان على صحته، بعد إجرائه عملية الجراحية. ?ووجه جماهير الأهلى هجومًا شديدًا للخطيب، عبر التعليقات على المنشور، واستفسرت الجماهير عن سر نشر هذا الخبر وما السر وراء هذا الاتصال فى الوقت الحالى، خاصة أن تركى آل الشيخ خرج منذ فترة وأعلن عن عدم رغبته فى أن يكون رئيسًا شرفيا للقلعة الحمراء، وأرسل خطابًا رسميا لإدارة الأهلى يفيد ذلك
إنفانتينو (1)

تيباس يهاجم رئيس الفيفا بسبب كورونا

رد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا)، خافيير تيباس، على تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، حول تقليص عدد المباريات، موضحًا أن هذا الأمر هو ما سينهي مواعيد بها مباريات لا فائدة لها و"مونديال أندية لا فائدة له". وقال تيباس عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تصريحات في وقت غير مناسب من إنفانتينو ولكن لديه حق أيضا. سنبدأ في إلغاء مواعيد للفيفا فيها مباريات لا فائدة منها، ومباريات عالمية ومونديال أندية لا فائدة منه أيضا. فهذا الأمر من شأنه أن يدمر كرة القدم".
فاتح تريم

مدرب جالاتا سراي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن فاتح تريم، المدير الفني الأسبق لمنتخب تركيا والحالي لفريق جالاتا سراي، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب فاتح تريم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وفقا لنتائج الفحوصات التي خضعت لها اليوم كانت النتيجة إيجابية وتأكد إصابتي بفيروس كورونا".
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب-بلجيكا

فيلايني يعلق على إصابته بفيروس كورونا

تحدث البلجيكي مروان فيلايني، لاعب وسط شاندونج لونينج الصيني، عن إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى رغبته في العودة لممارسة كرة القدم في أقرب وقت ممكن. وقال فيلايني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أصدقائي الأعزاء، خضعت لاختبارات كورونا وجاءت نتيجة العينة إيجابية". وأضاف : "عدت حاليا إلى الصين وأعالج في المستشفى، ويمكنني التأكيد لكم الآن أن كل شيء على ما يرام بالنسبة لي". وأختتم: "شكرا للجماهير والطاقم الطبي والنادي لرعايتهم واهتمامهم، سأبدأ العلاج وأتمنى العودة للكرة في أقرب وقت"
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة: أحمد رمزي يتبرع لمواجهة كورونا

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن أحمد رمزي، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، تبرع ببعض ممتلكاته في مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد . وقال أحمد رمزي المقيم في الكويت خلال اتصال هاتفي مع وزير الرياضة إنه قرر التبرع ببعض ممتلكاته الموجودة في مصر في الحساب المخصص لمواجهة انتشار ومعالجة آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بصندوق تحيا مصر. وأضاف أن هذا يأتي في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا حول العالم .
جونزالو-هيجواين

شقيق هيجواين يكشف حقيقة هروبه من الحجر الصحي

نفى نيكولاس هيجواين، شقيق جونزالو هيجواين لاعب يوفنتوس، هروب مهاجم اليوفي من إيطاليا إلى الأرجنتين بسبب فيروس كورونا، وأكد على أن مرض والدته هو سبب سفره المفاجئ. وخرجت تقارير في الأيام القليلة الماضية أن هيجواين قد هرب ليلًا إلى مطار تورينو لكن الشرطة الإيطالية أوقفته، قبل أن يتم السماح له بالمغادرة بعد التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا. واضطر هيجواين إلى الذهاب إلى فرنسا ومنها إلى إسبانيا ثم الطيران إلى الأرجنتين، وقد أكدت أسرته ثم أخيه نيكولاس أن الرحيل كان بسبب دعم والدته المصابة بالسرطان.
مايكل أرتيتا

تقارير طبية تكشف تعافي مدرب أرسنال من فيروس كورونا

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكشفت شبكة "بي إن سبورتس" في نبأ عاجل عبر قنواتها الإخبارية، أن "أرتيتا" أعلن تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به قبل قرار تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان المدرب الإسباني لفريق أرسنال علّق على إصابته بفيروس كورونا، وعزله عن باقي الفريق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكركم جميعا على كلماتكم ودعمكم لي أشعر بأنني أفضل الآن، نحن نواجه تحديا كبيرا غير مسبوق، صحة الجميع هي الأهم الآن".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]