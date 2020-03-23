رسمياً.. تأجيل نهائى دورى الأبطال واليوروباليج

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٣ م

أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل نهائيي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ونشر موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي في بيانًا أكد خلاله تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات أيضا، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد موعد محدد لإقامة تلك المباريات، وأن هناك ورشة عمل مقامة حاليا تدرس الاختيارات المتاحة لإقامة تلك المباريات في المستقبل، وكان من المقرر إقامة جميع كل المباريات المذكورة في شهر مايو المقبل.

مباريات الإياب من دور الـ16 فى دوري أبطال أوروبا لم بتم اقامتها كلها،وقرر اليويفا تأجيلها بسبب تفشي كورونا بقوة في أوروبا. ومن المقرر أن يقام نهائي دوري الأبطال في ملعب أتاتورك الأولمبي في العاصمة التركية إسطنبول، أما نهائي الدوري الأوروبي فسيقام في ملعب إنيرجا جادينسك في بولندا. فيما لم يحدد مكان