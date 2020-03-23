رياضة

رسمياً.. تأجيل نهائى دورى الأبطال واليوروباليج

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٣ م
أبطال أوروبا
أبطال أوروبا
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل نهائيي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ونشر موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي في بيانًا أكد خلاله تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات أيضا، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد موعد محدد لإقامة تلك المباريات، وأن هناك ورشة عمل مقامة حاليا تدرس الاختيارات المتاحة لإقامة تلك المباريات في المستقبل، وكان من المقرر إقامة جميع كل المباريات المذكورة في شهر مايو المقبل.
مباريات الإياب من دور الـ16 فى دوري أبطال أوروبا لم بتم اقامتها كلها،وقرر اليويفا تأجيلها بسبب تفشي كورونا بقوة في أوروبا. ومن المقرر أن يقام نهائي دوري الأبطال في ملعب أتاتورك الأولمبي في العاصمة التركية إسطنبول، أما نهائي الدوري الأوروبي فسيقام في ملعب إنيرجا جادينسك في بولندا. فيما لم يحدد مكان
اقرأ المزيد
الخطيب وتركي‎ (1)

جماهير الأهلي تهاجم الخطيب بسبب آل الشيخ

حالة من الغضب الشديد انتابت جماهير الأهلى خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت الصفحة الرسمية للأهلي خبرا يشير إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي، أجرى اتصالًا هاتفيا مع تركى آل الشيخ، بصفته الرئيس الشرفى للنادى من أجل الاطمئنان على صحته، بعد إجرائه عملية الجراحية. ?ووجه جماهير الأهلى هجومًا شديدًا للخطيب، عبر التعليقات على المنشور، واستفسرت الجماهير عن سر نشر هذا الخبر وما السر وراء هذا الاتصال فى الوقت الحالى، خاصة أن تركى آل الشيخ خرج منذ فترة وأعلن عن عدم رغبته فى أن يكون رئيسًا شرفيا للقلعة الحمراء، وأرسل خطابًا رسميا لإدارة الأهلى يفيد ذلك
إنفانتينو (1)

تيباس يهاجم رئيس الفيفا بسبب كورونا

رد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا)، خافيير تيباس، على تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، حول تقليص عدد المباريات، موضحًا أن هذا الأمر هو ما سينهي مواعيد بها مباريات لا فائدة لها و"مونديال أندية لا فائدة له". وقال تيباس عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تصريحات في وقت غير مناسب من إنفانتينو ولكن لديه حق أيضا. سنبدأ في إلغاء مواعيد للفيفا فيها مباريات لا فائدة منها، ومباريات عالمية ومونديال أندية لا فائدة منه أيضا. فهذا الأمر من شأنه أن يدمر كرة القدم".
فاتح تريم

مدرب جالاتا سراي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن فاتح تريم، المدير الفني الأسبق لمنتخب تركيا والحالي لفريق جالاتا سراي، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب فاتح تريم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وفقا لنتائج الفحوصات التي خضعت لها اليوم كانت النتيجة إيجابية وتأكد إصابتي بفيروس كورونا".
اقرأ المزيد من الأخبار
جريزمان‎ (2)

تقارير إسبانية: جريزمان مستمر في صفوف برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن أن الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة، ليس لديه نية لمغادرة البلوجرانا خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة . وأكدت "موندو" في تقرير لها أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مرتبط مع برشلونة بعقد حتى موسم 2024، ونوهت الصحيفة خلال تقريها إلى أن المهاجم الفرنسي يطمح بالفوز بدوري أبطال أوروبا بقميص فريقه الحالي، وجاء ذلك بعد تقارير إسبانية أكدت على أن برشلونة يبحث التضحية بجيزمان لتعزيز صفوفه في موسم الانتقالات القادمة.
الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (2)

تأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا وكأس أفريقيا للمحليين

في تطور سريع للأحداث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميًا، اليوم الثلاثاء، تأجيل انطلاق كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز،وعقد "يويفا" اجتماعًا بين ممثليه، الذين قرروا بالإجماع تأجيل البطولة إلى صيف 2021، بدلًا من 2020. وكان من المقرر أن تنطلق البطولة، في يونيو المقبل، إلا أن توقف الدوريات الأوروبية حاليا أدى لتأجيلها. وقال كارل-إيريك نيلسون، رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم "تأجلت البطولة لتقام بين 11 يونيو و11 يوليو 2021".
الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (2)

يويفا يجتمع اليوم لحسم مصير البطولات الأوروبية

من المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مهما لتحديد مصير كرة القدم الأوروبية بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في جميع أنحاء القارة. وسيجتمع الاتحاد الأوروبي "يويفا" برئاسة السلوفيني ألكسندر تشيفرين، مع الاتحادات الوطنية الأعضاء التي يبلغ عددها 55 اتحادًا، عبر الفيديو اليوم، الثلاثاء، لمناقشة تداعيات انتشار الفيروس بالنسبة إلى منافسات كرة القدم، بما فيها بطولة كأس الأمم الأوروبية يورور 2020.
فالنسيا‎

فالنسيا يعلن إصابة 35% من الفريق بفيروس كورونا

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، عن تعرض المزيد من أفراد في فريق الكرة سواء اللاعبون أو الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، بفيروس كورونا المتفشي في إسبانيا خلال الفترة الحالية. ونشر فالنسيا بيانا رسميا عبر موقعه، أكد خلاله إصابة 35% من أعضاء الفريق الأول سواء لاعبين أو أجهزة بفيروس كورونا. وسبق لفالنسيا أن أعلن إصابة خمسة من لاعبيه بفيروس كورونا أمس، الأحد، قبل أن تزداد النسبة بحسب البيان الجديد. وعلل فالنسيا الإصابة بسبب رحلته إلى إيطاليا والتي التقى خلالها مع فريق أتلانتا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]