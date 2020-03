رسمياً.. تأجيل نهائى دورى الأبطال واليوروباليج

مباريات الإياب من دور الـ16 فى دوري أبطال أوروبا لم بتم اقامتها كلها،وقرر اليويفا تأجيلها بسبب تفشي كورونا بقوة في أوروبا.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري الأبطال في ملعب أتاتورك الأولمبي في العاصمة التركية إسطنبول، أما نهائي الدوري الأوروبي فسيقام في ملعب إنيرجا جادينسك في بولندا.



فيما لم يحدد مكان إقامة نهائي أبطال أوروبا للسيدات.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.