بعد حظر التجوال.. البرهان: إنشاء صندوق قومي لمواجهة كورونا

تحرير:وكالات ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٣ م

عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوادني

أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوادني، مجموعة من الإجراءات في إطار مواجهة الدولة لتفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على إنشاء صندوق قومي للدعم لمجابهة مخاطر أزمة كورونا، موضحًا أن الصندوق سيكون مفتوحا لجميع أبناء الوطن في الداخل والخارج للإسهام في تحقيق أهدافه، متابعا أنه يضع إمكانيات الدولة تحت تصرف اللجنة المختصة لمجابهة جائحة كورونا، فضلا عن وضع كل إمكانيات القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى تحت تصرف اللجنة.

وأضاف البرهان: «ظروف البلاد الاقتصادية والصحية لا تحتمل أي تبعات لانتشار المرض»، داعيا جميع المواطنين للتحلي بأعلى درجات المسؤولية للخروج من المرحلة التي وصفها بـ«العصيبة»، وفقا لسبوتنيك.وطالب بالابتعاد عن التعامل العفوي والالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية والأمنية للحد من انتشار العدوى.وأعلنت السلطات