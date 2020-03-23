رياضة

مدرب جالاتا سراي يعلن إصابته بفيروس كورونا

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ م
فاتح تريم
فاتح تريم
أعلن فاتح تريم، المدير الفني الأسبق لمنتخب تركيا والحالي لفريق جالاتا سراي، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب فاتح تريم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وفقا لنتائج الفحوصات التي خضعت لها اليوم كانت النتيجة إيجابية وتأكد إصابتي بفيروس كورونا".
وواصل: "أنا في إيد أمينة في المستشفى ولا داعي للقلق، وسوف أتواصل معكم في أقرب وقت ممكن". وقرر الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف مسابقة الدوري قبل أسبوع واحد بعد خوض أكثر من جولة بدون حضور الجماهير لتفادي انتشار فيروس كورونا. المدرب المخضرم البالغ من العمر 66 عاما يتولى تدريب فريق جالاتاسراي منذ عام 2017. وقاد
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الخطيب وتركي‎ (1)

جماهير الأهلي تهاجم الخطيب بسبب آل الشيخ

حالة من الغضب الشديد انتابت جماهير الأهلى خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت الصفحة الرسمية للأهلي خبرا يشير إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي، أجرى اتصالًا هاتفيا مع تركى آل الشيخ، بصفته الرئيس الشرفى للنادى من أجل الاطمئنان على صحته، بعد إجرائه عملية الجراحية. ?ووجه جماهير الأهلى هجومًا شديدًا للخطيب، عبر التعليقات على المنشور، واستفسرت الجماهير عن سر نشر هذا الخبر وما السر وراء هذا الاتصال فى الوقت الحالى، خاصة أن تركى آل الشيخ خرج منذ فترة وأعلن عن عدم رغبته فى أن يكون رئيسًا شرفيا للقلعة الحمراء، وأرسل خطابًا رسميا لإدارة الأهلى يفيد ذلك
إنفانتينو (1)

تيباس يهاجم رئيس الفيفا بسبب كورونا

رد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا)، خافيير تيباس، على تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، حول تقليص عدد المباريات، موضحًا أن هذا الأمر هو ما سينهي مواعيد بها مباريات لا فائدة لها و"مونديال أندية لا فائدة له". وقال تيباس عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تصريحات في وقت غير مناسب من إنفانتينو ولكن لديه حق أيضا. سنبدأ في إلغاء مواعيد للفيفا فيها مباريات لا فائدة منها، ومباريات عالمية ومونديال أندية لا فائدة منه أيضا. فهذا الأمر من شأنه أن يدمر كرة القدم".
دورى-ابطال-اوروبا

رسمياً.. تأجيل نهائى دورى الأبطال واليوروباليج

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل نهائيي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ونشر موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي في بيانًا أكد خلاله تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات أيضا، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد موعد محدد لإقامة تلك المباريات، وأن هناك ورشة عمل مقامة حاليا تدرس الاختيارات المتاحة لإقامة تلك المباريات في المستقبل، وكان من المقرر إقامة جميع كل المباريات المذكورة في شهر مايو المقبل.
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الدوري الإسباني (1)

إسبانيول يعلن عن 6 إصابات بالكورونا

أعلن نادي إسبانيول إصابة 6 من بين لاعبيه وأفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وأشار النادي الكتالوني إلى أن الفحوصات الطبية التي أجريت على كافة أعضاء الفريق الأول وموظفي النادي وأفراد الجهاز الفني أسفرت عن 6 حالات إيجابية بالفيروس. وأكد إسبانيول في بيانه أن الحالات الست ظهر عليها أعراض خفيفة، ونصح الأطباء بتوصيات خاصة من أجل بداية البرنامج العلاجي في العزل. يُذكر أن نادي فالنسيا الإسباني كان قد أعلن إصابة 35% من أعضاء الفريق بفايروس كورونا ليخضع كافة الفريق للعزل.
برشلونة

رسميا.. قمة برشلونة ونابولي بدون جمهور

أعلن متحدث باسم برشلونة، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة الفريق وضيفه نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 18 مارس الجاري، ستقام دون مشجعين بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن كانت قد أوصت وزارة الصحة الإسبانية بإقامة مباراة برشلونة ونابولي بدون جمهور، علمًا بأن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. وكانت شرطة باريس قد قررت إقامة مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، خلف أبواب مغلقة ودون جمهور، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، وسيحاول صاحب الأرض، تعويض تأخره ذهابا (1-2).
ليفربول - ولفرهامبتون

أول قرار من ليفربول بعد انتشار كورونا

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، بيانًا رسميًا، بشأن فيروس كورونا، الذي ظهر في المدينة الإنجليزية خلال الأيام الأخيرة، لتنضم إنجلترا للدول المصابة بالفيروس. وجاء البيان الذي نشره نادي ليفربول على الموقع الرسمي، كالتالي: "في الأسابيع الأخيرة كان هناك توعية بفيروس كورونا حول العالم، ولدينا عدة مقاييس حول عمليات النادي من أجل تجنب انتشار الفيروس وحماية الموظفين، لقد اتخذنا المقاييس تتضمن إلغاء سفر أي شخص من أطقم العمل للدول التي تعاني من مخاطر عالية وتذكير الجماهير بالأساليب الصحية عبر مذكرات في جميع الأنحاء".
اشرف-صبحى

وزير الرياضة: لن نؤجل النشاط الرياضي بسبب كورونا

يرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه لا يوجد خطورة من تأثير فيروس كورونا على النشاط الرياضي في مصر حتى الآن بسبب عدم تفشي الوباء في مصر، حيث قال صبحي في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم: "يتم التنسيق على أعلى مستوى لضمان سلامة جميع بعثاتنا الرياضية فيما يخص الطب الوقائي لسلامة كل الرياضيين المصريين من الإصابة بفيروس كورونا". وعن الوضع في مصر شدد وزير الرياضة: "لم نتخذ أي قرارات حتى الآن فيما يخص تأثير كورونا على النشاط الرياضي بمصر، وذلك لأن هذا الوباء غير متفشٍّ في مصر، ولا يوجد داعٍ لإلغاء أو تأجيل أي نشاط محلي بسبب، ونواصل رصد مستجدات ما يخص الفيروس في مصر والوضع مطمئن".
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