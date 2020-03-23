مدرب جالاتا سراي يعلن إصابته بفيروس كورونا

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ م

فاتح تريم

أعلن فاتح تريم، المدير الفني الأسبق لمنتخب تركيا والحالي لفريق جالاتا سراي، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب فاتح تريم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وفقا لنتائج الفحوصات التي خضعت لها اليوم كانت النتيجة إيجابية وتأكد إصابتي بفيروس كورونا".

وواصل: "أنا في إيد أمينة في المستشفى ولا داعي للقلق، وسوف أتواصل معكم في أقرب وقت ممكن". وقرر الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف مسابقة الدوري قبل أسبوع واحد بعد خوض أكثر من جولة بدون حضور الجماهير لتفادي انتشار فيروس كورونا. المدرب المخضرم البالغ من العمر 66 عاما يتولى تدريب فريق جالاتاسراي منذ عام 2017. وقاد