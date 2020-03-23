رياضة

تيباس يهاجم رئيس الفيفا بسبب كورونا

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٣ م
انفانتينو
انفانتينو
رد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا)، خافيير تيباس، على تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، حول تقليص عدد المباريات، موضحًا أن هذا الأمر هو ما سينهي مواعيد بها مباريات لا فائدة لها و"مونديال أندية لا فائدة له". وقال تيباس عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تصريحات في وقت غير مناسب من إنفانتينو ولكن لديه حق أيضا. سنبدأ في إلغاء مواعيد للفيفا فيها مباريات لا فائدة منها، ومباريات عالمية ومونديال أندية لا فائدة منه أيضا. فهذا الأمر من شأنه أن يدمر كرة القدم".
وقال رئيس الفيفا خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "كرة القدم مهددة بالدخول في حالة ركود إذا لم يتم تقليص عدد المباريات في الموسم الواحد".وطالب إنفانتينو بتقليص عدد المباريات والبطولات لإنقاذ كرة القدم من الآثار السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأضاف
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جماهير الأهلي تهاجم الخطيب بسبب آل الشيخ

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رسمياً.. تأجيل نهائى دورى الأبطال واليوروباليج

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن فيرناندو مارتين ألفاريز، رئيس ريال مدريد الأسابق، أُصيب بفيروس كورونا المستجد. ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيرناندو ألفاريز حالته الصحية خطيرة بعد إصابته بفيروس كورونا ودخل إلى العناية المشددة.
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تقارير إسبانية: جريزمان مستمر في صفوف برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن أن الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة، ليس لديه نية لمغادرة البلوجرانا خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة . وأكدت "موندو" في تقرير لها أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مرتبط مع برشلونة بعقد حتى موسم 2024، ونوهت الصحيفة خلال تقريها إلى أن المهاجم الفرنسي يطمح بالفوز بدوري أبطال أوروبا بقميص فريقه الحالي، وجاء ذلك بعد تقارير إسبانية أكدت على أن برشلونة يبحث التضحية بجيزمان لتعزيز صفوفه في موسم الانتقالات القادمة.
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فيفا يدرس تعديل لوائح الانتقالات ويعتمد موعد اليورو

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، المواعيد الجديدة لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا، بعد أن أجل اليويفا واتحاد أمريكا الجنوبية البطولتين لمدة عام. وقال الفيفا، في بيان على موقعه الرسمي: "اجتمع مجلس الاتحاد برئاسة جياني إنفانتينو عبر مكالمة جماعية، اليوم، لمعالجة الظروف الاستثنائية التي نعيشها بسبب فيروس كورونا". وأضاف البيان أن الفيفا قرر بالإجماع إدراج التواريخ الجديدة لبطولتي اليورو وكوبا أمريكا من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021 في الأجندة الدولية، بالإضافة إلى البت لاحقًا في إعادة جدولة كأس العالم للأندية.
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