تيباس يهاجم رئيس الفيفا بسبب كورونا

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٣ م

انفانتينو

رد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا)، خافيير تيباس، على تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، حول تقليص عدد المباريات، موضحًا أن هذا الأمر هو ما سينهي مواعيد بها مباريات لا فائدة لها و"مونديال أندية لا فائدة له". وقال تيباس عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تصريحات في وقت غير مناسب من إنفانتينو ولكن لديه حق أيضا. سنبدأ في إلغاء مواعيد للفيفا فيها مباريات لا فائدة منها، ومباريات عالمية ومونديال أندية لا فائدة منه أيضا. فهذا الأمر من شأنه أن يدمر كرة القدم".

وقال رئيس الفيفا خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "كرة القدم مهددة بالدخول في حالة ركود إذا لم يتم تقليص عدد المباريات في الموسم الواحد".وطالب إنفانتينو بتقليص عدد المباريات والبطولات لإنقاذ كرة القدم من الآثار السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأضاف

وقال رئيس الفيفا خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "كرة القدم مهددة بالدخول في حالة ركود إذا لم يتم تقليص عدد المباريات في الموسم الواحد".

وطالب إنفانتينو بتقليص عدد المباريات والبطولات لإنقاذ كرة القدم من الآثار السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف رئيس الفيفا: "نحن فقط، الفيفا، من نقدم التضامن العالمي. مونديال الأندية وبطولة كأس العالم هم مصدر الربح الوحيد لأغلبية اتحادات كرة القدم.

بدونهما لن تكون هناك بطولات ولا فرق ناشئين ولا كرة قدم نسائية ولا ملاعب حتى في الكثير من دول العالم".

ويرى رئيس الفيفا، الذي تبرع منذ عدة أيام بعشرة ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا الوباء، أن تأجيل مونديال الأندية2021 سيتسبب في ضياع مئات الملايين على الفيفا وجميع الاتحادات.



