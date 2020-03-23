مروان محسن: الانتقادات الموجهة لي تخطت كل الحدود

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ م

مروان محسن

أكد مروان محسن لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إنه خاض تحديات كبرى مع نفسه، رغم انهياره بعد تعرضه للإصابة بقطع الرباط الصليبي. وأضاف مروان في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "جمهور التالتة": "إذا سجلت أصبح لاعبًا جيدًا، وإذا لم أسجل أكون سيئًا، وماذا عن المدربين الذين يدفعون بي في المباريات، أنا لا أشارك بالواسطة، وأحزن من معاملة الجماهير معي بالقطعة". وأضاف: "لا أريد ذكر محللين بأعينهم حتى لا أعطيهم أكبر من حجمهم، لكنهم يهاجمونني والموضوع تحول لـ (بجاحة)، أنا صبور وأفعل كل ما في وسعي".

وواصل مهاجم الأهلى: "رينيه فايلر يتعامل معنا نفسيًا بشكل جيد، وكل اللاعبين يشاركون على حسب المباراة، وطموحه كبير، ويعمل من أجل البطولات". وتابع قائلاً: "أنفذ التعليمات وأتيح المساحات للاعبين القادمين من الخلف، أوقات أستلم الكرة وأتوجه للمرمى وأحيانًا لا، ولكن هذه تعليمات المدير الفني السويسري وأنا





وواصل مهاجم الأهلى: "رينيه فايلر يتعامل معنا نفسيًا بشكل جيد، وكل اللاعبين يشاركون على حسب المباراة، وطموحه كبير، ويعمل من أجل البطولات".



وتابع قائلاً: "أنفذ التعليمات وأتيح المساحات للاعبين القادمين من الخلف، أوقات أستلم الكرة وأتوجه للمرمى وأحيانًا لا، ولكن هذه تعليمات المدير الفني السويسري وأنا أنفذها، وبالتأكيد أفكر في التسجيل لأنها مهمتى الأولى في الملعب، ولكن لابد من النظر لمصلحة الفريق".



واختتم قائلاً: "شريف إكرامي وحسام عاشور لاعبان كبيران، تعلمت منهما الكثير، وسنفتقدهما بالتأكيد في المرحلة المقبلة، وأتمنى أن نحصد بطولة أفريقيا سويًا هذا الموسم".