رياضة

مروان محسن: الانتقادات الموجهة لي تخطت كل الحدود

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ م
مروان محسن
مروان محسن
أكد مروان محسن لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إنه خاض تحديات كبرى مع نفسه، رغم انهياره بعد تعرضه للإصابة بقطع الرباط الصليبي. وأضاف مروان في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "جمهور التالتة": "إذا سجلت أصبح لاعبًا جيدًا، وإذا لم أسجل أكون سيئًا، وماذا عن المدربين الذين يدفعون بي في المباريات، أنا لا أشارك بالواسطة، وأحزن من معاملة الجماهير معي بالقطعة". وأضاف: "لا أريد ذكر محللين بأعينهم حتى لا أعطيهم أكبر من حجمهم، لكنهم يهاجمونني والموضوع تحول لـ (بجاحة)، أنا صبور وأفعل كل ما في وسعي".
وواصل مهاجم الأهلى: "رينيه فايلر يتعامل معنا نفسيًا بشكل جيد، وكل اللاعبين يشاركون على حسب المباراة، وطموحه كبير، ويعمل من أجل البطولات". وتابع قائلاً: "أنفذ التعليمات وأتيح المساحات للاعبين القادمين من الخلف، أوقات أستلم الكرة وأتوجه للمرمى وأحيانًا لا، ولكن هذه تعليمات المدير الفني السويسري وأنا
اقرأ المزيد
أوليمبياد طوكيو

تأجيل أوليمبياد طوكيو يتصدر عناوين الصحف العالمية

تصدر تأجيل دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) لمدة عام، بسبب انتشار فيروس كورونا، عناوين أغلب وسائل الإعلام العالمية، اليوم الأربعاء، وحول هذا الأمر، عنونت صحيفة "يابان تايمز"، أقدم صحيفة باللغة الإنجليزية في اليابان: "رسميا.. تأجيل أولمبياد طوكيو حتى 2021". وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية: "الأولمبياد المؤجل يستحق الانتظار"، في إشارة إلى التفاؤل والأمل في غد أفضل، لدى العديد من الرياضيين. وأشارت صحيفة "ستار" الكندية إلى الدورات الأولمبية، التي لم ، حيث تسببت الحرب العالمية الأولى والثانية في عدم إقامة 3 نسخ.
اسلام-جمال-ووليد-سليمان

خالدالغندور: وليدسليمان "لاعب مؤذي" وطارق حامد مقاتل

أكد خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، أن ناديه لا يفكر في ضم أحمد فتحي ظهير الأهلي، في الموسم المقبل. وقال الغندور عبر برنامجه (زملكاوي) بقناة ناديه: "نرفض الزج باسم نادي الزمالك في مسألة مفاوضات تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، وقولا واحدا الزمالك لن يضم فتحي". وأضاف: "الزمالك فاوض أحمد فتحي، وكاد يتعاقد معه، لكنه اختار المال وفضل عرض الأهلي، بعد أن تلقى هدية من تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء قبل عامين وبسببها تراجع عن التوقيع للزمالك".
ميلان - نابولي

رابطة الدورى الإيطالى تحدد شروطها لإلغاء المسابقة

كشفت تقارير صحفية إيطالية إن رابطة الدوري الإيطالي وضعت صيغة وثيقة من أجل مساعدة الحكومة الإيطالية حال إلغاء الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تعد إيطاليا أكثر دولة أوروبية تضررا من الفيروس إذ تخطت حالات الوفاة ما يزيد عن 6 آلاف. ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فقد عُقد اجتماعا لمناقشة كافة القضايا ومن ضمنها مساعدات الحكومة للأندية الإيطالية بسبب نقص الإيرادات بعد توقف النشاط الكروي. ? ومن المتوقع أن تناقش اللجنة الأولمبية وفينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة مطالب جابريل جرافينا رئيس الرابطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الاهلى- وسموحة (8)

سموحة ضيفًا ثقيلا على الأهلي في الدوري

يستضيف النادي الأهلي نظيره سموحة، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، عن طريق رمضان صبحي. ويدخل الأهلي، بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة من 16 فوزًا، بينما يحتل سموحة، بقيادة مدربه حمادة صدقي، المركز السابع برصيد 24 نقطة جمعها من 5 انتصارات و9 تعادلات و3 هزائم.
أحمد-حسن - بيراميدز (2)

أحمد حسن: هذا الثلاثي يعزز من قوة الزمالك

تمنى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا، هذا الموسم بين الأهلي والزمالك، حيث قال حسن: "الأهلي واجه ظروف نفسية صعبة خلال مواجهة الإياب أمام صن داونز، بسبب نتيجة النسخة الماضية، ولكن تعامل بشكل مميز خلال اللقاء وتمكن من حسم الصعود". وأضاف: "فايلر تعامل مع اللقاء بنوع من الحنكة والذكاء في طريقة اللعب، وكان من الممكن أن يعود الأهلي بالفوز بعد أن أهدر عددًا من الفرص المؤكدة، وعناصر الخبرة في تشكيل الأهلي تلعب دورًا كبيرًا على سبيل المثال أحمد فتحي الذي لديه بصمات مؤثرة وقوية، وأيضا علي معلول الذي يمتلك خبرات كبيرة".
الاهلي- وصن داونز (3)

الأهلي يخوض مرانه في جنوب إفريقيا قبل العودة لمصر

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الأحد، دون راحة في جنوب إفريقيا قبل العودة إلى مصر، وحصل الثنائي جونيور أجايي وجيرالدو على راحة، من المران الذي أقيم بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، قبل السفر إلى مصر. وعقد المدرب السويسري، ريني فايلر المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي اشتمل على بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، بعد الانتهاء من مواجهة فريق صن داونز.
مبارة- الاهلى- والزمالك (4)

لعدم وصول فريق الزمالك.. إلغاء لقاء القمة

أنهى حكم مباراة الأهلي والزمالك اللقاء، وذلك لعدم وصول حافلة الفريق الأبيض لاستاد القاهرة، وبحسب مصادر في الاتحاد، فإن الزمالك في هذه الحالة لن يكون منسحبًا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعوق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء. ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة جمعهم بالفوز في 15 مباراة متتالية بدون خسارة .
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]