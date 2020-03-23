7 وفيات و293 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

تحرير:رويترز ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ م

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع بواقع سبع حالات إلى 37 حالة في المجمل اليوم الإثنين، بينما جرى تسجيل 293 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1529، مضيفًا: أن نتائج 3672 اختبارا ظهرت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل إجمالي عدد من جرى فحصهم في تركيا إلى ما يزيد على 24 ألف شخص، محذرا الشباب من الوباء، مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بالمنازل حتى تنتهي الأزمة. ?وتجاوزت عالميًا الإصابات بفيروس كورونا 370 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.

في حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 63 ألفًا في إيطاليا و41 ألفا في الولايات المتحدة و33 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى