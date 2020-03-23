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7 وفيات و293 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

تحرير:رويترز ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع بواقع سبع حالات إلى 37 حالة في المجمل اليوم الإثنين، بينما جرى تسجيل 293 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1529، مضيفًا: أن نتائج 3672 اختبارا ظهرت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل إجمالي عدد من جرى فحصهم في تركيا إلى ما يزيد على 24 ألف شخص، محذرا الشباب من الوباء، مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بالمنازل حتى تنتهي الأزمة. ?وتجاوزت عالميًا الإصابات بفيروس كورونا 370 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.
في حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 63 ألفًا في إيطاليا و41 ألفا في الولايات المتحدة و33 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى
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وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

تعليق الصلاة في جميع مساجد البحرين إلى إشعار أخر

أعلنت الأوقاف السنية البحرينية، تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها اعتبارًا من صلاة المغرب اليوم وحتى إشعار آخر، إذ قالت الأوقاف في بيان: «إنه استنادًا إلى رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعملا بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس، ومنعا لانتشار فيروس كورونا، والتزاما بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، منها منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة، تعلن إدارة الأوقاف السنية عن تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها»، وفقا لسبوتنيك.
البرهان

بعد حظر التجوال.. البرهان: إنشاء صندوق قومي لمواجهة كورونا

أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوادني، مجموعة من الإجراءات في إطار مواجهة الدولة لتفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على إنشاء صندوق قومي للدعم لمجابهة مخاطر أزمة كورونا، موضحًا أن الصندوق سيكون مفتوحا لجميع أبناء الوطن في الداخل والخارج للإسهام في تحقيق أهدافه، متابعا أنه يضع إمكانيات الدولة تحت تصرف اللجنة المختصة لمجابهة جائحة كورونا، فضلا عن وضع كل إمكانيات القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى تحت تصرف اللجنة.
قيس سعيد

الرئيس التونسي يأمر الجيش بالانتشار في الشوارع

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجيش، اليوم الإثنين، بالانتشار في الشوارع. وذكرت وكالة "رويترز" أن أوامر الرئيس التونسي جاءت لإجبار الناس على احترام الإغلاق المفروض لوقف انتشار فيروس كورونا.
كورونا

عمان تسجل 11 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 66 حالة، موضحا أن 9 حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي، وشفاء 17 حالة من المصابين، مشددة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة. وأقرت سلطنة عمان إجراءات جديدة في إطار منع تفشي كورونا.
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: 5 وفيات جديدة بكورونا.. وارتفاع الإصابات لـ366 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 96 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
فيروس- كورونا (16)

«أكبر ارتفاع يومي في فرنسا».. 186 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن تسجيل 186 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بالعدوى في البلاد منذ بدء التفشي، إذ قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الإثنين، إن العدد العام للوفيات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 186 حالة، ووصل إلى نقطة 860 شخصًا بعد أن كان على مستوى 674 أمس الأحد، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ بدء التفشي في البلاد، لافتًا أن الحصيلة العامة للمصابين ارتفعت بواقع 3838 حالة وبلغت 19856 إصابة، وفقا لروسيا اليوم.
??كورونا في الكويت

«خلال 24 ساعة».. 601 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا

أعلنت إيطاليا اليوم الإثنين، عن وفاة 601 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6077. كانت السلطات الإيطالية، قد أعلنت أمس، عن تسجيل 360 وفاة جديدة في منطقة لومبارديا خلال يوم واحد فقط. وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات. وأضاف رئيس الحكومة: "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن".
السيسي (1)

السيسي: أتابع عن كثب إجراءات الدولة لمواجهة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إنه يتابع عن كثب على مدار الساعة إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قائلا: «كما وعدتكم بالأمس نحن مستمرون في إجراءاتنا بكل دقة في مكافحة هذا الوباء حفاظا على صحة وحياة كل مواطن مصري»، مهيبا بالجميع الالتزام الكامل بهذه الإجراءات من أجل أن تظل مصر دائما في سلام وأمان، داعيا الله عز وجل أن يوفقنا فيما نقوم به لخدمة وطننا العزيز مصر.
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