عدلي القيعي يفتح النار على حسام عاشور (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٠ م

حسام عاشور

وجه عدلي القيعي، مقدم برنامج ملك وكتابة عبر قناة النادي الأهلي، هجوما على حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك بعد تصريحات اللاعب خلال الأيام السابقة بعد اتخاذ قرار عدم تجديد تعاقده. وقال القيعي خلال برنامجه، أن لقب "رمز" لا يطلق على أي لاعب، وإنما هو مصطلح يشير إلى أن يكون هذا الشخص شديد الانتماء وأنت يكون مخلص للكيان، الرمز دائما يذكر بما هو طيب وبإنجازاته. وواصل:" أي حد يسيئ للمكان إذا كان يقصد أو لا.. إزاي أساوي بينه وبين الرموز الحقيقيين؟ مختار التتش لم يكن حتى عضو مجلس إدارة للنادي ولكن، يظل رمز الأهلي".

وأضاف:" الرموز اللي ليها علاقة خاصة بالمكان نتيجة تاريخه وأخلاقه، كلمة رمز مش منحة وكبيرة، على الأقل لا يمكن أنه يطلع يسيء للمكان". وتابع:" الرمز بيخلي الخلافات في إطار هذه الأسرة.. دائما كنت أول أتمنى لاعبي الأهلي الكبار أن ينهوا مسيرتهم في الأهلي، مش يلعب لحد ما يزهق!". وأختتم:" لازم اللاعب يفكر،