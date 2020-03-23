رياضة

جماهير الأهلي تهاجم الخطيب بسبب آل الشيخ

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٣ م
تركي والخطيب
تركي والخطيب
حالة من الغضب الشديد انتابت جماهير الأهلى خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت الصفحة الرسمية للأهلي خبرا يشير إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي، أجرى اتصالًا هاتفيا مع تركى آل الشيخ، بصفته الرئيس الشرفى للنادى من أجل الاطمئنان على صحته، بعد إجرائه عملية الجراحية. ?ووجه جماهير الأهلى هجومًا شديدًا للخطيب، عبر التعليقات على المنشور، واستفسرت الجماهير عن سر نشر هذا الخبر وما السر وراء هذا الاتصال فى الوقت الحالى، خاصة أن تركى آل الشيخ خرج منذ فترة وأعلن عن عدم رغبته فى أن يكون رئيسًا شرفيا للقلعة الحمراء، وأرسل خطابًا رسميا لإدارة الأهلى يفيد ذلك
جماهير الأهلى وجهت العديد من أسهم النقد لمحمود الخطيب ولتركى آل الشيخ، البعض قال إنه ليس من الطبيعى أن تكون الصفحة الرسمية للنادى بمثابة منبر إعلامى لرئيس الأهلى مطالبين بأنه فى مثل هذه الحالات تكون عبر صفحة الخطيب الشخصية بعيدًا عن حسابات النادى الرسمية رافضين تماما فكرة ذكر اسم الأهلى فى هذه الأخبار
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تيباس يهاجم رئيس الفيفا بسبب كورونا

رد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا)، خافيير تيباس، على تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، حول تقليص عدد المباريات، موضحًا أن هذا الأمر هو ما سينهي مواعيد بها مباريات لا فائدة لها و"مونديال أندية لا فائدة له". وقال تيباس عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تصريحات في وقت غير مناسب من إنفانتينو ولكن لديه حق أيضا. سنبدأ في إلغاء مواعيد للفيفا فيها مباريات لا فائدة منها، ومباريات عالمية ومونديال أندية لا فائدة منه أيضا. فهذا الأمر من شأنه أن يدمر كرة القدم".
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مدرب جالاتا سراي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن فاتح تريم، المدير الفني الأسبق لمنتخب تركيا والحالي لفريق جالاتا سراي، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب فاتح تريم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وفقا لنتائج الفحوصات التي خضعت لها اليوم كانت النتيجة إيجابية وتأكد إصابتي بفيروس كورونا".
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رسمياً.. تأجيل نهائى دورى الأبطال واليوروباليج

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل نهائيي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ونشر موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي في بيانًا أكد خلاله تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات أيضا، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد موعد محدد لإقامة تلك المباريات، وأن هناك ورشة عمل مقامة حاليا تدرس الاختيارات المتاحة لإقامة تلك المباريات في المستقبل، وكان من المقرر إقامة جميع كل المباريات المذكورة في شهر مايو المقبل.
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محمود-الخطيب العامرى-فاروق

الأهلي فوق الجميع.. العامري فاروق يرد على آل الشيخ

أكد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه يدعم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، مشيرًا إلى أن الجميع على قلب رجل واحد، ولا يوجد انشقاق في صفوف النادي، جاء ذلك بعد تصريحات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، بشأن أزمته مع الأهلي. وقال العامري في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الجمعة: "الخبر الوحيد الذى انتظره غدا هو فوز النادي الأهلي، وعودة بعثتنا بسلامة الله إلى أرض الوطن، أى إشاعات موجهة هدفها شق صف النادي الأهلي وادعاء وجود جبهات داخل مجلسه.. لا أساس لهذه الإشاعات ولا مكان لها داخل النادي الأهلي".
الخطيب وتركي‎ (1)

تركي آل الشيخ يتوعد مجلس إدارة الأهلي

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أسباب استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة.. تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها"، مضيفا: "أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة، بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية".
تركي-آل-الشيخ

استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي

تقدم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني بدوري الدرجة الثانية، بإستقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:" قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير ... مشجعاً ومحباً ... حفظ الله مصر وشعبها الطيب ... ووفق الله الاهلي وكل أنديتنا العربية ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
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طاهر أبو زيد: ربع النهائي الإفريقي للأقوياء فقط

قال طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، إن مواجهتي الأهلي والزمالك أمام صن داونز والترجي على الترتيب، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، خارج التوقعات، حيث أضاف نجم الأهلي السابق: "دور الثمانية للأقوياء فقط، والأندية المصرية دائما تتفوق في مثل هذه الأدوار لما لها من خبرة في البطولات القارية". وأكد أن مواجهة الزمالك السابقة أمام الترجي في السوبر الإفريقي، ستمنحه حافزًا قويا للفوز والوصول للدور نصف النهائي، وتابع: "يجب على فريقي الأهلي والزمالك التمسك بالثبات من أجل الفوز والوصول لنصف النهائي بعد أحداث الأسبوع الماضي المؤسفة".
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