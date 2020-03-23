جماهير الأهلي تهاجم الخطيب بسبب آل الشيخ

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٣ م

تركي والخطيب

حالة من الغضب الشديد انتابت جماهير الأهلى خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت الصفحة الرسمية للأهلي خبرا يشير إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي، أجرى اتصالًا هاتفيا مع تركى آل الشيخ، بصفته الرئيس الشرفى للنادى من أجل الاطمئنان على صحته، بعد إجرائه عملية الجراحية. ?ووجه جماهير الأهلى هجومًا شديدًا للخطيب، عبر التعليقات على المنشور، واستفسرت الجماهير عن سر نشر هذا الخبر وما السر وراء هذا الاتصال فى الوقت الحالى، خاصة أن تركى آل الشيخ خرج منذ فترة وأعلن عن عدم رغبته فى أن يكون رئيسًا شرفيا للقلعة الحمراء، وأرسل خطابًا رسميا لإدارة الأهلى يفيد ذلك

جماهير الأهلى وجهت العديد من أسهم النقد لمحمود الخطيب ولتركى آل الشيخ، البعض قال إنه ليس من الطبيعى أن تكون الصفحة الرسمية للنادى بمثابة منبر إعلامى لرئيس الأهلى مطالبين بأنه فى مثل هذه الحالات تكون عبر صفحة الخطيب الشخصية بعيدًا عن حسابات النادى الرسمية رافضين تماما فكرة ذكر اسم الأهلى فى هذه الأخبار