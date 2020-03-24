الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وشبورة بأغلب الأنحاء

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:١٦ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: العظمى