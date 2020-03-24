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ترامب يعلن نتائج فحص «كورونا» لزوجته

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣١ ص
ترامب وزوجته - صورة أرشيفية
ترامب وزوجته - صورة أرشيفية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نتائج الفحص أثبتت عدم إصابة زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "نعم إنها على ما يرام، والنتيجة سلبية"، وذلك وفقا لتصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الثلاثاء. وكان ترامب ونائبه مايك بنس قد خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس وكانت النتيجة سلبية أيضا، ويأتي ذلك بعد إعلان رابطة مراسلي البيت الأبيض، أمس الإثنين، أن من المشتبه إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا ما يثير تساؤلات بشأن الإفادات الصحفية اليومية التي تجمع عشرات الصحفيين ومسؤولي إدارة ترامب في غرفة واحدة.
ولم تكشف الرابطة عن اسم المراسل، لكنها قالت إنها على اتصال بطبيب البيت الأبيض والمؤسسة الصحفية التي ينتمي إليها المراسل، موضحة: "تم إبلاغنا بأن أحد زملائنا يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، وهذا الشخص زار البيت الأبيض في 9 و11 و16 و18 مارس الجاري". وذكرت الرابطة، في بيان: "ندعو كل الصحفيين الذين كانوا
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مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

بومبيو يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة

أفادت وسائل إعلام محلية أفغانية بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وصل إلى العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الإثنين، في زيارة مفاجئة،، وأشارت تقارير إلى أن الزيارة تهدف إلى الدفع من أجل تنفيذ خطة السلام الأمريكية مع حركة طالبان، فيما ذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية أن بومبيو وصل إلى كابول اليوم حيث من المقرر أن يلتقي مع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني ومسؤولين آخرين في إطار جهود الولايات المتحدة للمضي قدما في اتفاق سلام أمريكي تم التوقيع عليه الشهر الماضي مع حركة طالبان.
دونالد ترامب

ترامب عن كورونا: سنقرر أي اتجاه سنسلك بعد 15 يوما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه لا يجب أن نسمح للعلاج بأن يكون أسوأ من المشكلة ذاتها، في إشارة إلى الإجراءات التي يتم اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا: "بنهاية فترة الـ15 يوما، سنتخذ قرارا حول أي اتجاه سنسلك!". وأصدر ترامب إرشادات جديدة، في 16 مارس الجاري، تهدف إلى إبطاء انتشار المرض بعد فترة الـ15 يوما، كما أعلن حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بكورونا، فيما قال إنه مستاء قليلا من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يعلن نيويورك «منطقة كوارث».. ويجهز لإجراءات غير مسبوقة

في تطور جديدة، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلان مدينة نيويورك "منطقة كوارث" بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد وصول الإصابات المؤكدة إلى 10 آلاف حالة، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه جرى الاتفاق مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود منعا لتفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 22 ألف شخص في الولايات المتحدة، مضيفا أن العمل جار مع الكونجرس بإجراءات غير مسبوقة من أجل كبح تفشي الوباء العالمي.
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وباء كورونا يصل لمكتب نائب ترامب.. وتتبع للمخالطين

كشفت الفحوص الطبية عن إصابة أحد موظفي مكتب نائب الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا، وفق ما أكدت المتحدثة باسم مايك بنس. وقالت كيتي ميلر إن ترامب ونائبه لم يخالطا الموظف عن قرب، موضحة أن مكتب بنس أُخطر بنتيجة التحليل مساء الجمعة. ولم يكشف عن هوية الموظف. وأكدت ميلر أنه يجري تتبع من تواصل معهم الموظف وفقا لإرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. يذكر أن بنس مكلف من الرئيس الأمريكي بتنسيق مستجدات العمل لمكافحة الوباء في الولايات المتحدة، ويقود فريق العمل الذي شكله البيت الأبيض لمكافحة تفشي الفيروس.
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دونالد ترامب

ترامب عن كورونا: سنقرر أي اتجاه سنسلك بعد 15 يوما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه لا يجب أن نسمح للعلاج بأن يكون أسوأ من المشكلة ذاتها، في إشارة إلى الإجراءات التي يتم اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا: "بنهاية فترة الـ15 يوما، سنتخذ قرارا حول أي اتجاه سنسلك!". وأصدر ترامب إرشادات جديدة، في 16 مارس الجاري، تهدف إلى إبطاء انتشار المرض بعد فترة الـ15 يوما، كما أعلن حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بكورونا، فيما قال إنه مستاء قليلا من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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إيفانكا ترامب تعود للعمل من البيت الأبيض

عادت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته إيفانكا ترامب، إلى العمل في البيت الأبيض، بعد أن جاءت نتائج اختبارها بشأن احتمال إصابتها بفيروس كورونا المستجد سلبية. وانضمت إيفانكا إلى ترامب وفرقة عمل مكافحة فيروس كورونا، في غرفة الصحافة بالبيت الأبيض، أمس الجمعة، في الإحاطة اليومية. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لموقع "ديلي ميل"، إن الابنة الأولى عادت إلى العمل، مشيرا إلى أنها كغيرها من الموظفين والصحفيين وعناصر الخدمة السرية، تتلقى فحصا لدرجة الحرارة قبل دخول مجمع البيت الأبيض.
دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي: حققنا تقدما كبيرا في مواجهة كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة حققت تقدما في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن إجراءات الاختبار تسير على ما يرام، لافتا إلى أنه تم توسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة كورونا. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر لمواجهة الفيروس القاتل، مؤكدا أن واشنطن ستكسب المعركة ضد كورونا. وصرح بأن الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بسرعة من تداعيات فيروس كورونا، مبينا في السياق أنه سيتم توفير دعم اقتصادي ومالي للشركات الصغيرة.
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ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» في أمريكا لـ27 مصابا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 27، مشيرة إلى 9 حالات وفاة من بين المصابين، مؤكدة أن جميع الوفيات الجديدة سجلت في ولاية واشنطن، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، تسجيل ثاني حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد في مدينة سياتل بولاية واشنطن شمال غربي البلاد. وتوفي رجل سبعيني من جراء إصابته بفيروس كورونا في سياتل، وفقا للسلطات الصحية، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأمريكية.
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