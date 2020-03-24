ترامب يعلن نتائج فحص «كورونا» لزوجته

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣١ ص

ترامب وزوجته - صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نتائج الفحص أثبتت عدم إصابة زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "نعم إنها على ما يرام، والنتيجة سلبية"، وذلك وفقا لتصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الثلاثاء. وكان ترامب ونائبه مايك بنس قد خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس وكانت النتيجة سلبية أيضا، ويأتي ذلك بعد إعلان رابطة مراسلي البيت الأبيض، أمس الإثنين، أن من المشتبه إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا ما يثير تساؤلات بشأن الإفادات الصحفية اليومية التي تجمع عشرات الصحفيين ومسؤولي إدارة ترامب في غرفة واحدة.

ولم تكشف الرابطة عن اسم المراسل، لكنها قالت إنها على اتصال بطبيب البيت الأبيض والمؤسسة الصحفية التي ينتمي إليها المراسل، موضحة: "تم إبلاغنا بأن أحد زملائنا يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، وهذا الشخص زار البيت الأبيض في 9 و11 و16 و18 مارس الجاري". وذكرت الرابطة، في بيان: "ندعو كل الصحفيين الذين كانوا