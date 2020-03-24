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تونس تعلن سرقة باخرة محملة بالكحول كانت متجهة إليها

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ ص
سفينة شحن - صورة أرشيفية
سفينة شحن - صورة أرشيفية
كشف وزير التجارة التونسي محمد المسيليني، أن باخرة كانت محملة بالكحول الطبي تعرضت للسرقة في عرض البحر، خلال توجهها إلى الساحل التونسي. وشبّه المسيليني، بحسب قناة "الحوار التونسي"، ما حدث بواقعة سرقة دولة التشيك لشحنة مساعدات طبية من الصين إلى إيطاليا، مضيفا: "هناك حالة هستيريا، هذه الدول التي تسرق بعضها، الاتحاد الأوروبي ما عاد اتحادا أوروبيا". وأمر الرئيس قيس سعيد، أمس الإثنين، الجيش بالانتشار في الشوارع لإجبار الناس على احترام إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.
وسجلت تونس حتى الآن 89 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة 3 أشخاص. وكانت السلطات التونسية قد فرضت حظر تجول ليلي، الأسبوع الماضي، وإغلاقا عاما منذ يوم الأحد، يلزم الناس بالبقاء في منازلهم، إلا عند شراء الضروريات. رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، كان قد أعلن عن حزمة إجراءات استثنائية تبلغ كلفتها
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غزة (2)

حماس تطالب برفع الحصار لتمكين غزة من مواجهة كورونا

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة لتمكين القطاع من مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وصرح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان صحفي بأن استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة شكل من أشكال العدوان، وجريمة ضد الإنسانية، خاصة في ظل وباء فيروس كورونا، مضيفا: "يتحمل الاحتلال الإسرائيلي ما يترتب على هذا الحصار من نتائج وتداعيات هذا الخطر على حياة غزة وسكانها"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
الاردن

الأردن يوزيع الخبز على المواطنين بسبب «كورونا»

بدأت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، توزيع الخبز على المواطنين بواسطة حافلات. وتفرض السلطات الأردنية حظرا للتجول إلى أجل غير مسمى منذ يوم السبت الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأمرت بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات. وقالت أمانة عمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنصل إلى كل منزل وشقة لإيصال الخبز". ودعت أمانة عمان المواطنين إلى عدم التجمهر أمام حافلات توزيع الخبز.
فيروس- كورونا (1)

7 وفيات و293 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع بواقع سبع حالات إلى 37 حالة في المجمل اليوم الإثنين، بينما جرى تسجيل 293 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1529، مضيفًا: أن نتائج 3672 اختبارا ظهرت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل إجمالي عدد من جرى فحصهم في تركيا إلى ما يزيد على 24 ألف شخص، محذرا الشباب من الوباء، مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بالمنازل حتى تنتهي الأزمة. ?وتجاوزت عالميًا الإصابات بفيروس كورونا 370 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

تعليق الصلاة في جميع مساجد البحرين إلى إشعار أخر

أعلنت الأوقاف السنية البحرينية، تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها اعتبارًا من صلاة المغرب اليوم وحتى إشعار آخر، إذ قالت الأوقاف في بيان: «إنه استنادًا إلى رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعملا بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس، ومنعا لانتشار فيروس كورونا، والتزاما بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، منها منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة، تعلن إدارة الأوقاف السنية عن تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها»، وفقا لسبوتنيك.
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قيس سعيد

الرئيس التونسي يأمر الجيش بالانتشار في الشوارع

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجيش، اليوم الإثنين، بالانتشار في الشوارع. وذكرت وكالة "رويترز" أن أوامر الرئيس التونسي جاءت لإجبار الناس على احترام الإغلاق المفروض لوقف انتشار فيروس كورونا.
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تونس تعلق الرحلات الداخلية لمكافحة وباء «كورونا»

في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره، أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف مكي، تعليق كل الرحلات الداخلية، مشددا على أهمية تعاون المواطنين في البلاد بالإجراءات التي حددتها السلطات، وفرض الحجر العام، مشيرا إلى تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 60 إصابة. كما حدد مكي الثغرة الأكبر في معركة محاربة الوباء، معتبرا أن عدم التزام التونسيين بالحجر العام وحظر التجول يشكل نقطة خطيرة في محاربة الوباء، إذ إن عدم الالتزام بالطريقة الصحيحة للحجر المنزلي يزيد الوضع سوءا.
فيروس- كورونا (3)

«مستوردة».. تونس تُعلن تسجيل ثاني حالة إصابة بكورونا

? أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل إصابة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا، إذ قالت الوزارة في بيان لها، إن الإصابة الثانية المؤكدة مستوردة، وتعود لمواطن تونسي عمره 65 عاما، قادما من إيطاليا، مضيفه، أنه قد تم وضعه بوحدة العزل بقسم إستشفائي جامعي. جدير بالذكر أن تونس أعلنت في 2 مارس تسجيل أول إصابة مؤكدة، وأفادت وزارة الصحة، أن مصالحها المختصة تواصل متابعة تطور انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي بصفة مستمرة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للتحاليل التي تم إجراءها حتى يوم السبت بلغ 136 تحليلا، وفقا لروسيا اليوم.
فيروس- كورونا (13)

تونس تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بكورونا

أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكّي عن تسجيل أوّل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لرجل في الأربعينات من العمر عائدا من إيطاليا. وأوضح المكي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن الأمر كان من المتوقع حدوثه نظرا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة، ونظرا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول. وقال إن المريض وصل إلى تونس يوم 27 فبراير دون أية أعراض للفيروس، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف الفيروس لديه يوم 29 من الشهر ذاته، فيما لم يكشف عن مكان إقامة المصاب بداعي التحفظ.
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