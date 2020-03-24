مصرع شابين بقنا جراء تصادم دراجتهما النارية بجرار

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ ص

حادث تصادم - صورة أرشيفية

شهد طريق نجع حمادي، بالقرب من قرية "الشاورية" بقنا، حادث تصادم أسفر عن مصرع طالب وصديقه، تبين أنهما كان يستقلان دراجة نارية، مسرعين بها عند مخرج قريتهما، وتصادف دخول جرار زراعي إلى البلدة في ذات التوقيت، وبسبب السرعة لم يتمكن قائدها من تفادي الشابين، فصدمهما مما تسبب في مصرعهما على الفور، وهو ما أكده رجال الإسعاف فور وصولهم لمكان الحادث، بينما تم نقل الجثمانين إلى مشرحة أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وهرع سائق الجرار إلى قسم الشرطة لتسليم نفسه.

أبلغ الأهالي بوقوع الحادث، صباح اليوم الثلاثاء، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، وأكد المسعفون وفاة الشابين، وهما طالب يبلغ من العمر 17 سنة، يُدعى على عمران أحمد، وصديقه محمد أحمد محمود 29 سنة، حاصل على ثانوية أزهرية، وأودع المسعفون الجثمانين فى ثلاجة الموتى بأقرب مستشفى لحين تصريح النيابة