جريمة

مصرع شابين بقنا جراء تصادم دراجتهما النارية بجرار

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ ص
حادث تصادم - صورة أرشيفية
حادث تصادم - صورة أرشيفية
شهد طريق نجع حمادي، بالقرب من قرية "الشاورية" بقنا، حادث تصادم أسفر عن مصرع طالب وصديقه، تبين أنهما كان يستقلان دراجة نارية، مسرعين بها عند مخرج قريتهما، وتصادف دخول جرار زراعي إلى البلدة في ذات التوقيت، وبسبب السرعة لم يتمكن قائدها من تفادي الشابين، فصدمهما مما تسبب في مصرعهما على الفور، وهو ما أكده رجال الإسعاف فور وصولهم لمكان الحادث، بينما تم نقل الجثمانين إلى مشرحة أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وهرع سائق الجرار إلى قسم الشرطة لتسليم نفسه.
أبلغ الأهالي بوقوع الحادث، صباح اليوم الثلاثاء، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، وأكد المسعفون وفاة الشابين، وهما طالب يبلغ من العمر 17 سنة، يُدعى على عمران أحمد، وصديقه محمد أحمد محمود 29 سنة، حاصل على ثانوية أزهرية، وأودع المسعفون الجثمانين فى ثلاجة الموتى بأقرب مستشفى لحين تصريح النيابة
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انهيار- العقار (3)

مصرع ربة منزل وإصابة آخرين في انهيار عقار بإمبابة

شهدت منطفة مساكن ناصر بإمبابة، اليوم الثلاثاء، انهيارا جزئيا في عقار سكني، مما تسبب فى مصرع ربة منزل وإصابة شخصين آخرين، وعلى الفور تم نقل المتوفاة والمصابين إلى أقرب مستشفى، بينما يتولى رجال الحماية المدنية رفع الأجزاء المنهارة، للتحقق من عدم وجود أشخاص آخرين أسفل الحوائط المنهارة، واتخذ رجال الحي الاحتياطات اللازمة لتأمين المساكن المجاورة، وجارى تشكيل لجنة هندسية لفحص مدى تأثير الانهيار بالعقار على العقارات المجاورة، واتخاذ إجراءات إتمام إزالة العقار بشكل آمن.
مخدر-الحشيش (4)

ضبط وكرين لتصنيع المخدرات بالشرقية والإسماعيلية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملات لاستهداف أوكار لتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، وداهمت القوات مصنعين لتركيب المواد المخدرة بالشرقية والإسماعيلية، وضبط بداخلهما 237 طربة حشيش، بوزن 24 كيلوجراما، وماكينات لكبس المخدرات، وخلاطات لدمج الحشيش بمركبات مخدرة أخرى، تمثل خطورة على الصحة العامة للمتعاطي، ومن المقرر استمرار المداهمات في سياق جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

الأمن يفض مشاجرة بالأسلحة بين أبناء عمومة بسوهاج

شهد مركز جرجا، بمحافظة سوهاج، مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين أبناء عمومة، بسبب خلافات الجيرة بين الفريقين، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيات متفرقة لتلقي العلاج، مع التحفظ الأمني عليهم لسماع إفادتهم في محضر الشرطة، وجار ضبط باقي طرفي المشاجرة، لإحالتهما للنيابة للتحقيق معهم باتهامات التجمهر وحيازة أسلحة، والبلطجة واستعراض القوة، وإحداث إصابات عمدية والشروع فى القتل، وفرضت قوات الأمن أكمنة بالبلدة لمنع تجدد الاشتباك بين الطرفين.
وزارة-الداخلية

القبض على أدمن صفحة وزارة الداخلية المزورة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط صاحب الصفحة «المزورة»، بأحد مواقع التواصل الإجتماعي المنسوبة لوزارة الداخلية، التي تداولت خبر إتخاذ إجراءات حظر التجوال إبتداء من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» على غير الحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله. كان مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، قد كشف حقيقة ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية، بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجوال بالبلاد ابتداءً من مساء اليوم الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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حادث- تصادم- بور-سعيد (3)

مصرع 3 أطفال فى حادث بأسوان.. وحملات بالطرق السريعة

شهد طريق العباسية بمدينة كوم أمبو بأسوان، مصرع 3 أطفال، وإصابة سائق، في حادث تصادم، إذ دهس جرار زراعي دراجة نارية ثلاثية "توك توك"، ما تسبب في إصابة جميع مستقلي المركبة الأخيرة، وهم السائق و3 أطفال، وألقى الأهالي القبض على سائق الجرار الزراعي، وسلموه إلى قسم الشرطة، وحرر رجال الأمن محضرا بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات لتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، كما طلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة إن وُجدت بنطاق وقوع الحادث.
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بينهم طفل.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

شهد طريق «أسيوط – الخارجة»، بمنطقة الكيلو 90 شمال مدينة الخارجة بالوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، حاث انقلاب سيارة أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم طفل. البداية كانت بتلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بالقرب من منطقة النقب بطريق «الخارجة – أسيوط».
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إصابة 24 عاملا في تصادم سيارتي نقل بالإسماعيلية

‏أصيب 24 عاملا وعاملة بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات وجروح قطعية، إثر تصادم سيارتين نقل على طريق الإسماعيلية الصالحية "36 الحربي" في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. البداية بتلقي اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارا من العقيد وليد المصري مامور مركز القصاصين يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، تحمل عمال إلى إحدى المزارع على طريق الإسماعيلية الصالحية، ودفع الدكتور حسن درويش رئيس مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين.
حادث-تصادم

مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في حادث تصادم بقنا

شهد طريق قرية أولاد نجم، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، نتج عنه مصرع 3 شباب، بينما أصيب رابع. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مرفق الإسعاف، تفيد بمصرع كلًا من: «محمود عبده عبدالمبدي،20 عامًا، وعبدالله محمود، 20 عامًا، والأمير خالد، 18 عامًا»، بينما أصيب «محمد عبدالله»، 20 عامًا، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقرية أولاد نجم.
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