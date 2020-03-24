إصابة وزير التعليم الباكستاني بوباء «كورونا»

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ ص

استمرار تفشي كورونا - صورة أرشيفية

أعلن وزير التعليم في حكومة إقليم السند، جنوبي باكستان، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، رغم أنه لم يزر أي مستشفى يعالج فيه مصابون. وحث سعيد غني السكان على اتباع سياسة التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بالمرض، قائلا إنه لم تظهر عليه أعراض حتى الآن، وإنه عزل نفسه في منزله. وجاءت تصريحات غني بعد أن فرضت السلطات الباكستانية إغلاقا من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وامتد الإغلاق إلى الشطر الباكستاني من كشمير، بعد تأكد إصابة شخص هناك بالمرض.

وباتت الطرق في أجزاء كثيرة من باكستان خاوية، حيث بدأت الشرطة وقوات الجيش إبعاد السكان عن الشوارع. وكانت هيئة الطيران المدني في باكستان، قد أعلنت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين في سبيل احتواء وباء فيروس كورونا، مضيفة: "قررت حكومة باكستان تعليق عمليات كل رحلات الركاب الدولية والرحلات المستأجرة