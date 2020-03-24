هل يؤثر فيروس كورونا على التصنيف الائتماني لمصر؟
توقعت تقارير صادرة من وكالات التصنيف الائتماني حدوث تأثير قوي لأزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري وتصنيف مصر الائتماني مؤكدة قوة الإصلاحات المالية لدى مصر
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٢ م
وكالة فيتش - صورة أرشيفية
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن احتياطي النقد الأجنبي القوي والإصلاحات المالية ستخفف من تأثيرات فيروس كورونا على تصنيف مصر الائتماني، رغم أن تبعات الأزمة الحالية ستؤثر على أية حال على الناتج المحلي الإجمالي، وعلى التدفقات الخارجية، والوضع المالي للبلاد، ومن المحتمل أن تؤدي الأزمة إلى تخارجات كبيرة من استثمارات المحافظ الأجنبية في السندات المقومة بالجنيه المصري، مضيفة أن مصر لديها احتياطي نقدي يبلغ نحو 45.5 مليار دولار، وودائع بالعملات الأجنبية بنحو 7 مليارات دولار تمكنها من تحمل خروج رؤوس الأموال الأجنبية.
وحذرت فيتش من أن تلك الاحتياطيات قد تتآكل سريعا إذا استمرت التخارجات الأجنبية، متوقعة تعطل جهود ضبط المالية العامة من جانب الحكومة على المدى القريب، نظرا لضعف النمو الاقتصادي وضعف تحصيل الإيرادات المتوقع.
وترى أن حزم التحفيز المالي البالغة قيمتها 100 مليار جنيه متواضعة، ومعظمها مؤقتة، ولكنها ستضغط على
وحذرت فيتش من أن تلك الاحتياطيات قد تتآكل سريعا إذا استمرت التخارجات الأجنبية، متوقعة تعطل جهود ضبط المالية العامة من جانب الحكومة على المدى القريب، نظرا لضعف النمو الاقتصادي وضعف تحصيل الإيرادات المتوقع.
وترى أن حزم التحفيز المالي البالغة قيمتها 100 مليار جنيه متواضعة، ومعظمها مؤقتة، ولكنها ستضغط على المالية العامة للدولة، مشيرة إلى أن مصر قد تلجأ إلى صندوق النقد الدولي إذا تعقدت الأمور.
وقالت الوكالة إن استكمال مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح مع صندوق النقد الدولي قد يتيح لها الحصول على تمويلات طارئة من الصندوق إذا أصبح موقفها الائتماني حرجا.
من ناحية أخرى، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن مصر معرضة بشكل خاص لمخاطر خروج التدفقات الأجنبية، مضيفة أن مصر ضمن مجموعة من البلدان المعرضة بشكل خاص لأوضاع مالية صعبة قد تستمر طويلا.
وذكرت موديز، في تقرير لها، أن ارتفاع الشعور بالمخاطر بين المستثمرين في أعقاب جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط، سيضع ضغوطا شديدة على التصنيف الائتماني للدول المعتمدة على التمويلات الأجنبية، وستتزايد تلك الضغوط إذا طالت الأزمة.
وأضافت الوكالة، أن احتياطيات النقد الأجنبي المرتفعة نسبيا في مصر يجعلها أقل عرضة من الكثير من الأسواق الناشئة الأخرى لخطر التوقف المفاجئ لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرة إلى أن من بين الدول المعتمدة بالأساس على الاقتراض الخارجي، فإن مصر أفضل حالا فقط من لبنان وباكستان.