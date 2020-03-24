الأمن يفض مشاجرة بالأسلحة بين أبناء عمومة بسوهاج

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص

مشاجرة - صورة أرشيفية

شهد مركز جرجا، بمحافظة سوهاج، مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين أبناء عمومة، بسبب خلافات الجيرة بين الفريقين، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيات متفرقة لتلقي العلاج، مع التحفظ الأمني عليهم لسماع إفادتهم في محضر الشرطة، وجار ضبط باقي طرفي المشاجرة، لإحالتهما للنيابة للتحقيق معهم باتهامات التجمهر وحيازة أسلحة، والبلطجة واستعراض القوة، وإحداث إصابات عمدية والشروع فى القتل، وفرضت قوات الأمن أكمنة بالبلدة لمنع تجدد الاشتباك بين الطرفين.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب معركة بالأسلحة البيضاء والشوم، وتراشق الحجارة والزجاج، بدائرة مركز شرطة جرجا، وعلى الفور وجه بالتدخل الأمني لفض المشاجرة وضبط طرفيها. وبانتقال قوة أمنية للفحص تبين نشوب المشاجرة بين طرفين، أولهما تضمن "علاء خ"، 26 عاما، و"محمد ع"، 22 عاما، و"محمد ع"،