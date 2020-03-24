جريمة

الأمن يفض مشاجرة بالأسلحة بين أبناء عمومة بسوهاج

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص
مشاجرة - صورة أرشيفية
مشاجرة - صورة أرشيفية
شهد مركز جرجا، بمحافظة سوهاج، مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين أبناء عمومة، بسبب خلافات الجيرة بين الفريقين، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيات متفرقة لتلقي العلاج، مع التحفظ الأمني عليهم لسماع إفادتهم في محضر الشرطة، وجار ضبط باقي طرفي المشاجرة، لإحالتهما للنيابة للتحقيق معهم باتهامات التجمهر وحيازة أسلحة، والبلطجة واستعراض القوة، وإحداث إصابات عمدية والشروع فى القتل، وفرضت قوات الأمن أكمنة بالبلدة لمنع تجدد الاشتباك بين الطرفين.
تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب معركة بالأسلحة البيضاء والشوم، وتراشق الحجارة والزجاج، بدائرة مركز شرطة جرجا، وعلى الفور وجه بالتدخل الأمني لفض المشاجرة وضبط طرفيها. وبانتقال قوة أمنية للفحص تبين نشوب المشاجرة بين طرفين، أولهما تضمن "علاء خ"، 26 عاما، و"محمد ع"، 22 عاما، و"محمد ع"،
اقرأ المزيد
انهيار- العقار (3)

مصرع ربة منزل وإصابة آخرين في انهيار عقار بإمبابة

شهدت منطفة مساكن ناصر بإمبابة، اليوم الثلاثاء، انهيارا جزئيا في عقار سكني، مما تسبب فى مصرع ربة منزل وإصابة شخصين آخرين، وعلى الفور تم نقل المتوفاة والمصابين إلى أقرب مستشفى، بينما يتولى رجال الحماية المدنية رفع الأجزاء المنهارة، للتحقق من عدم وجود أشخاص آخرين أسفل الحوائط المنهارة، واتخذ رجال الحي الاحتياطات اللازمة لتأمين المساكن المجاورة، وجارى تشكيل لجنة هندسية لفحص مدى تأثير الانهيار بالعقار على العقارات المجاورة، واتخاذ إجراءات إتمام إزالة العقار بشكل آمن.
مخدر-الحشيش (4)

ضبط وكرين لتصنيع المخدرات بالشرقية والإسماعيلية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملات لاستهداف أوكار لتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، وداهمت القوات مصنعين لتركيب المواد المخدرة بالشرقية والإسماعيلية، وضبط بداخلهما 237 طربة حشيش، بوزن 24 كيلوجراما، وماكينات لكبس المخدرات، وخلاطات لدمج الحشيش بمركبات مخدرة أخرى، تمثل خطورة على الصحة العامة للمتعاطي، ومن المقرر استمرار المداهمات في سياق جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.
حادث- تصادم- بور-سعيد (3)

مصرع شابين بقنا جراء تصادم دراجتهما النارية بجرار

شهد طريق نجع حمادي، بالقرب من قرية "الشاورية" بقنا، حادث تصادم أسفر عن مصرع طالب وصديقه، تبين أنهما كان يستقلان دراجة نارية، مسرعين بها عند مخرج قريتهما، وتصادف دخول جرار زراعي إلى البلدة في ذات التوقيت، وبسبب السرعة لم يتمكن قائدها من تفادي الشابين، فصدمهما مما تسبب في مصرعهما على الفور، وهو ما أكده رجال الإسعاف فور وصولهم لمكان الحادث، بينما تم نقل الجثمانين إلى مشرحة أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وهرع سائق الجرار إلى قسم الشرطة لتسليم نفسه.
وزارة-الداخلية

القبض على أدمن صفحة وزارة الداخلية المزورة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط صاحب الصفحة «المزورة»، بأحد مواقع التواصل الإجتماعي المنسوبة لوزارة الداخلية، التي تداولت خبر إتخاذ إجراءات حظر التجوال إبتداء من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» على غير الحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله. كان مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، قد كشف حقيقة ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية، بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجوال بالبلاد ابتداءً من مساء اليوم الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
اقرأ المزيد من الأخبار
رئيس-حي غرب التحقيق-فى-انهيار جدار-شونة-ومصرع عامل (2)

مصرع وإصابة 11 عاملا فى انهيار مسجد تحت الإنشاء

شهد مركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، انهيار مسجد تحت الإنشاء، ما تسبب في مصرع شقيقين ونجل عمهما، وإصابة 8 آخرين من عمال الإنشاء، وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى دسوق العام، وتبين أن 3 حالات من المصابين الثمانية حالتهم حرجة، ومصابين بنزيف داخلي وارتجاج فى المخ، بينما تنوعت باقي الإصابات بين كسور وجروح وكدمات، ويعكف الأطباء على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما لا تسمح حالتهم الصحية بسماع إفادتهم فى الوقت الراهن.
هجرة-غير-شرعية

ضبط 20 مهاجرا غير شرعي تسللوا إلى قرية بأسوان

تمكنت قوات قطاع مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية، من تتبع وضبط 20 مهاجرا غير شرعي، تسللوا من الناحية الجنوبية للبلاد، إلى محافظة أسوان، واستقروا بقرية مركز دراو بالمحافظة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات الرسمية، بإخطار سفارات بلادهم لترحيلهم إليها، فيما تكثف قوات الأمن جهودها للتصدي لعمليات الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، لمنع الإضرار بالأمن القومي للبلاد، علاوة على التحقق من إجراءات السلامة، في ظل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار العدوى والأمراض.
حملة-أمنية-لضبط المخدرات‎ (1)

تنفيذ 47 ألف حكم وضبط تاجر مخدرات في حملة أمنية

تكثف الأجهزة الأمنية بشتى قطاعات وزارة الداخلية، علي مستوى كافة مديريات الأمن، حملاتها الأمنية الموسعة، لضبط الخارجين عن القانون من حائزي المواد المخدرة والسلاح والمتاجرين في تلك المنوعات، وممارسي اعمال العنف والبطجة، وتمكنت قوات الحملات خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط 28 قطعة سلاح نارى متنوع بين آلي خرطوش و أعيرة لتلك الأسلحة ، 113 قضية مخدرات وتنفيذ 47989 حكما قضائيا متنوعا، بين أحكام جنائية وقضايا غرامات ومخالفات مالية.
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

القبض على طالبة متهمة بترويج شائعات عن «كورونا»

تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع "فيسبوك" زعمت فيه تفشي مرض الكورونا فى مصنع بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة، وجار التحري عن الفتاة وتواصلاتها، للتحقق من مقصدها من ترويج تلك الشائعات، التي من شأنها أن تثير القلق بين الناس، وفقا للاتهامات المنسوبة إليها.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]