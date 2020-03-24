التخطيط تطلق كبسولة رائد الأعمال للتوعية ضد كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٣ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية

أطلق مشروع "رواد 2030" التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حملة "كبسولة رائد الأعمال" والتي تستمر علي مدار الأسبوع بواقع حلقة يوميا، حيث تأتي في إطار الحملات التي تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتوعية بشأن التعامل مع الأزمة التي يشهدها العالم حاليا فيما يخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد "2030"، أن حلقات كبسولة رائد أعمال يقدمها مجموعة من المتخصصين في ريادة الأعمال.

وأكدت "خليل" أهمية اتخاذ التدابير اللازمة في كل أماكن وجود الموظفين للحد من انتشار فيروس كورونا، مع توفير بيئة عمل صحية وآمنة بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة، مشيرة إلى ضرورة العمل من أجل توفير كل الحلول اللازمة سواء الصحية أو التكنولوجية لضمان سير العمل. وتضمنت الحلقة الأولى استعراض أنسب طرق التعامل