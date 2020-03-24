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التخطيط تطلق كبسولة رائد الأعمال للتوعية ضد كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٣ م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
أطلق مشروع "رواد 2030" التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حملة "كبسولة رائد الأعمال" والتي تستمر علي مدار الأسبوع بواقع حلقة يوميا، حيث تأتي في إطار الحملات التي تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتوعية بشأن التعامل مع الأزمة التي يشهدها العالم حاليا فيما يخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد "2030"، أن حلقات كبسولة رائد أعمال يقدمها مجموعة من المتخصصين في ريادة الأعمال.
وأكدت "خليل" أهمية اتخاذ التدابير اللازمة في كل أماكن وجود الموظفين للحد من انتشار فيروس كورونا، مع توفير بيئة عمل صحية وآمنة بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة، مشيرة إلى ضرورة العمل من أجل توفير كل الحلول اللازمة سواء الصحية أو التكنولوجية لضمان سير العمل. وتضمنت الحلقة الأولى استعراض أنسب طرق التعامل
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بورصة (2)

البورصة تعاود الهبوط وتخسر 6 مليارات جنيه

استهلت البورصة المصرية جلسة، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.1 مليار جنيه، لتصل الى مستوى 534.7 مليار جنيه، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جى إكس 30" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 9918 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 906.1 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 100" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1010 نقطة.
دولارات

توقعات بتراجع التدفقات النقدية الى 12 مليار دولار بسبب كورونا

توقع بنك استثمار فاروس في مذكرة بحثية له، انخفاض حجم التدفقات النقدية من العملات الأجنبية إلى مصر بنحو 12.1 مليار دولار، وذلك خلال العام المالي الجاري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري. كما توقع فاروس، أن تصل إيرادات هذه المصادر التي تتضمن السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك غير المباشر إلى 33.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 45.6 مليار دولار. وقال فاروس إن من المتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى بين 6 و8 مليارات دولار.
وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

شركات المحمول توفر الغذاء لمليون مواطن متضرر من كورونا

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شركات المحمول الأربعة للمشاركة بالتساوي من أجل توفير 250 ألف كرتونة طعام وشنطة غذائية لـ 250 ألف أسرة من الأسر المتأثرة من الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بحيث يصل عدد المستفيدين إلى نحو مليون فرد؛ وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها بنك الطعام المصري تحت شعار "دعم العمالة اليومية مسؤولية"، يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين.
وكالة-فيتش (1)

هل يؤثر فيروس كورونا على التصنيف الائتماني لمصر؟

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن احتياطي النقد الأجنبي القوي والإصلاحات المالية ستخفف من تأثيرات فيروس كورونا على تصنيف مصر الائتماني، رغم أن تبعات الأزمة الحالية ستؤثر على أية حال على الناتج المحلي الإجمالي، وعلى التدفقات الخارجية، والوضع المالي للبلاد، ومن المحتمل أن تؤدي الأزمة إلى تخارجات كبيرة من استثمارات المحافظ الأجنبية في السندات المقومة بالجنيه المصري، مضيفة أن مصر لديها احتياطي نقدي يبلغ نحو 45.5 مليار دولار، وودائع بالعملات الأجنبية بنحو 7 مليارات دولار تمكنها من تحمل خروج رؤوس الأموال الأجنبية.
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فيروس- كورونا (3)

كيف أثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي؟

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا يناقش الآثار المحتملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على الاقتصاد المصري والعالمي والسيناريوهات المحتملة، وتوقعات معدل النمو الاقتصادى، والإجراءات والحزم التحفيزية التى اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وآليات التعامل المقترحة، مؤكدة أن العالم يواجه حاليا أزمة عالمية ويجب تكاتف الجميع لمواجهتها، ويجب الانتباه لتداعياتها والتعامل معها بحرص، مع إيجاد آليات للتعامل الصحيح معها، وخطة مقترحة للتحرك لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

200 مليون جنيه للإمدادات الطبية لمواجهة كورونا

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على زيادة اعتمادات مشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالى الجاري 2019 - 2020، كاعتماد إضافي بمبلغ 200 مليون جنيه لتدبير احتياجات المرحلة الأولى من الأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار الخطة الشاملة لمواجهة الفيروس، مشيرة إلى أهمية إعطاء الاهتمام والأولوية للإنسان المصري وللمنظومة الصحية في ظل ما يواجهه العالم حاليا، مؤكدة على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بهدف حماية المواطن.
كورونا 2

إصابة نائبة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

أصيبت معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، اليوم الخميس، بفيروس كورونا الجديد المتفشي في البلاد، وذلك حسبما ذكر موقع وكالة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وفي ذات السياق أعلنت مواقع إيرانية، وفاة الدبلوماسي والسياسى الإيراني ورجل الدين ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الأسبق حجة الإسلام سيد هادي خسروشاهي، بعد إصابته بفيروس كورونا في مدينة قم، وخضوعه للعلاج منذ أيام في إحدى مستشفيات العاصمة طهران.
كورونا 5

الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في فيينا

أعلنت بلدية فيينا، في تصريحات لها، اليوم الخميس، عن التأكد من وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة النمساوية. وقال بيتر هاكر مستشار حاكم فيينا، في تصريحات له، اليوم الخميس، إنه تم بالفعل اكتشاف أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد وهي لرجل متقدم في العمر، وأنه تم نقله على الفور إلى إلى أحد المستشفيات الحكومية، لافتا إلى ضرورة تثقيف السكان بشكل أكبر حول الحماية الذاتية في مسألة فيروس كورونا والإجراءات المتبعة في الحالات المشتبه فيها.
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