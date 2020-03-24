إلزام الجمارك باتباع إجراءات الوقاية ضد كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرا حول الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تشهدها المنافذ الجمركية في إطار خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فى ضوء الوضع الوبائي الدولي المتغير للفيروس، وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية. وأكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك تنسيقا كاملا بين مصلحة الجمارك ومختلف الجهات المعنية بالدولة، لضمان التعامل الوقائي والاحترازي الأمثل وفق المعايير الدولية، وتم التشديد على ضرورة عرض جميع الرسائل الواردة من الدول المتأثرة بفيروس كورونا المستجد، على إدارة الحجر الصحي بالموانى.

إلى جانب عدم التعامل مع أي حاويات إلا بعد التطهير وتقديم إفادة بذلك، أو تأشيرة على الشهادة الجمركية للتطهير من قِبل الحجر الصحي، وذلك حفاظا على الصحة العامة، وعدم انتقال أي فيروسات أو أمراض داخل البلاد. وأضاف أنه تم إلزام المنافذ الجمركية بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة