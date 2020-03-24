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الصين تعلن رفع قيود التنقل عن «معقل كورونا»

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص
الصين - صورة أرشيفية
الصين - صورة أرشيفية
أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثرا بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءا من غد الأربعاء. وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي إنها ستزيل كل قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل عليها، موضحة أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان معقل وباء "كورونا" يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس "قانون الصحة".
وكانت الصين قد فرضت حظر السفر والتنقل على الإقليم منذ ظهور فيروس كورونا الجديد للمرة الأولى في أواخر العام الماضي. يذكر أن الصين سجلت، اليوم، 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا و78 إصابة جديدة، غالبيتها لدى أشخاص وافدين من الخارج. وذكرت وزارة الصحة الصينية، في بيان أن الوفيات السبع أحصيت جميعا في مدينة ووهان،
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فيروس- كورونا (8)

هل يجبر «كورونا» أبناء أوروبا على الهروب لإفريقيا؟

في رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» للأديب السوداني الراحل الطيب الصالح يستعرض علاقة الشرق بالغرب، ويناقش نظرة الشرقي إلى الغربي المُستعمِر، ونظرة الغربي إلى الشرقي القادم من إفريقيا بهوية وأفكار وثقافة مختلفة، كل ذلك من خلال بطل الرواية «مصطفى سعيد»، الذي يسافر إلى بريطانيا ليعمل في إحدى جامعاتها، ويتبنى قيم المجتمع البريطاني، وهناك يتعرف إلى زوجته «جين موريس» وهي امرأة بريطانية ترفض قبول إملاءات زوجها.
فيروس- كورونا (15)

إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد إصابات كورونا

سجلت إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، إن البلاد سجلت 107 إصابات جديدة بالفيروس، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا ، وذلك بحسبما ما نقلت وكالة رويترز الإخبارية، مشيرا إلى أن 7 أشخاص آخرين توفوا بالمرض، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في إندونيسيا إلى 55 شخصا، في حين أن 30 شخصا تماثلوا للشفاء.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
فيروس- كورونا (12)

ألمانيا تسجل 4700 إصابة و28 حالة وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا أكثر من 4700 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم واحد. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، وفقا للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 27 ألفا و436 حالة، مقارنة بـ22 ألفا و672 حالة أمس الإثنين، كما ارتفع عدد الوفيات من 86 حالة إلى 114 حالة. ووافقت الحكومة الألمانية، أمس، على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار كورونا على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.
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كورونا

عمان تسجل 11 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 66 حالة، موضحا أن 9 حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي، وشفاء 17 حالة من المصابين، مشددة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة. وأقرت سلطنة عمان إجراءات جديدة في إطار منع تفشي كورونا.
الامارات

وباء «كورونا» يغلق مراكز التسوق في الإمارات

قررت الإمارات إغلاق مراكز التسوق التجارية وبينها المراكز الشهيرة في دبي لمدة أسبوعين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما تسبب بوفاة شخصين. وقالت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، في بيان لها، اليوم الإثنين: "إن السلطات قررت إغلاق كل المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم"، واستثنت من قرارها الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات، على أن يسري القرار لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة، أي ابتداء من غد الثلاثاء.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

باكستان تسجل 6 حالات وفاة بسبب وباء «كورونا»

ارتفع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في باكستان، اليوم الإثنين، إلى 6 أشخاص، بعد أن أعلنت البلاد سقوط أول حالة وفاة جراء الاصابة بالمرض في إقليم بالوشيستان، أمس الأحد. ونقلت شبكة "جيو" الإخبارية عن المتحدث باسم حكومة بالوشيستان، لياقت شاهواني، تأكيده تسجيل أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس في الإقليم، أمس، في تغريدة له على موقع "تويتر"، مشيرا إلى أن المتوفى رجل عمره 65 عاما. وارتفعت حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الاصابة بالفيروس في البلاد، إلى 803 حالات.
فيروس- كورونا (19)

التليفزيون الصيني يكشف عن علاجات واعدة لـ«كورونا»

تعمل الشركات في مختلف أنحاء العالم على اكتشاف علاج فعال لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي انتشر في شتى أنحاء العالم وتسبب في وفاة وإصابة عشرات الآلاف. وذكرت دراسة لعلماء صينيين وفقا لشبكة تليفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، أن هناك أبحاثا على أكثر من 30 دواءً بما فيها أدوية غربية ومنتجات طبيعية وأدوية صينية تقليدية قد تكون لها فعالية ضد (كوفيد-19). وأشارت الدراسة إلى 3 أدوية يعتقد الخبراء أنها قد تكون فعالة في التجارب السريرية، وهي: أولا، عقار "فافيبيرافير"، وهو دواء إنفلونزا ياباني، حيث أكدت الصين فعاليته في علاج المصابين بكوفيد-19.
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