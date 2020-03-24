الصين تعلن رفع قيود التنقل عن «معقل كورونا»

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص

الصين - صورة أرشيفية

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثرا بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءا من غد الأربعاء. وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي إنها ستزيل كل قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل عليها، موضحة أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان معقل وباء "كورونا" يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس "قانون الصحة".

وكانت الصين قد فرضت حظر السفر والتنقل على الإقليم منذ ظهور فيروس كورونا الجديد للمرة الأولى في أواخر العام الماضي. يذكر أن الصين سجلت، اليوم، 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا و78 إصابة جديدة، غالبيتها لدى أشخاص وافدين من الخارج. وذكرت وزارة الصحة الصينية، في بيان أن الوفيات السبع أحصيت جميعا في مدينة ووهان،