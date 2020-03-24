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البورصة تعاود الهبوط وتخسر 6 مليارات جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٩ م
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت البورصة المصرية جلسة، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.1 مليار جنيه، لتصل الى مستوى 534.7 مليار جنيه، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جى إكس 30" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 9918 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 906.1 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 100" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1010 نقطة.
وحل مؤشر EGX30 في قائمة المؤشرات الأفضل أداء عالميا، أمس الإثنين. وكان المؤشر الرئيسي، قد قفز في التعاملات الصباحية إلى 6.8% قبل أن يختتم الجلسة مرتفعا بنسبة 3.04%، نتيجة لموجة بيعية من قبل المستثمرين الأجانب. وكانت جلسة، أمس، هي الثالثة على التوالي التي يسجل فيها المؤشر الرئيسي صعودا، محققا مكاسب
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دولارات

توقعات بتراجع التدفقات النقدية الى 12 مليار دولار بسبب كورونا

توقع بنك استثمار فاروس في مذكرة بحثية له، انخفاض حجم التدفقات النقدية من العملات الأجنبية إلى مصر بنحو 12.1 مليار دولار، وذلك خلال العام المالي الجاري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري. كما توقع فاروس، أن تصل إيرادات هذه المصادر التي تتضمن السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك غير المباشر إلى 33.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 45.6 مليار دولار. وقال فاروس إن من المتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى بين 6 و8 مليارات دولار.
وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

شركات المحمول توفر الغذاء لمليون مواطن متضرر من كورونا

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شركات المحمول الأربعة للمشاركة بالتساوي من أجل توفير 250 ألف كرتونة طعام وشنطة غذائية لـ 250 ألف أسرة من الأسر المتأثرة من الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بحيث يصل عدد المستفيدين إلى نحو مليون فرد؛ وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها بنك الطعام المصري تحت شعار "دعم العمالة اليومية مسؤولية"، يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط تطلق كبسولة رائد الأعمال للتوعية ضد كورونا

أطلق مشروع "رواد 2030" التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حملة "كبسولة رائد الأعمال" والتي تستمر علي مدار الأسبوع بواقع حلقة يوميا، حيث تأتي في إطار الحملات التي تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتوعية بشأن التعامل مع الأزمة التي يشهدها العالم حاليا فيما يخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد "2030"، أن حلقات كبسولة رائد أعمال يقدمها مجموعة من المتخصصين في ريادة الأعمال.
وكالة-فيتش (1)

هل يؤثر فيروس كورونا على التصنيف الائتماني لمصر؟

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن احتياطي النقد الأجنبي القوي والإصلاحات المالية ستخفف من تأثيرات فيروس كورونا على تصنيف مصر الائتماني، رغم أن تبعات الأزمة الحالية ستؤثر على أية حال على الناتج المحلي الإجمالي، وعلى التدفقات الخارجية، والوضع المالي للبلاد، ومن المحتمل أن تؤدي الأزمة إلى تخارجات كبيرة من استثمارات المحافظ الأجنبية في السندات المقومة بالجنيه المصري، مضيفة أن مصر لديها احتياطي نقدي يبلغ نحو 45.5 مليار دولار، وودائع بالعملات الأجنبية بنحو 7 مليارات دولار تمكنها من تحمل خروج رؤوس الأموال الأجنبية.
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خسائر-البورصة

البورصة تواصل التراجع.. وتخسر 10 مليارات جنيه

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه ليصل إلى 483.2 مليار جنيه.
خسائر-البورصة

البورصة تخسر 39.6 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهبط 9%

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 39.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 560.164 مليار جنيه، في مقابل نحو 599.776 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة كبيرة تجاوزت نحو 9.3% ليغلق عند مستوي 10148.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.55% مغلقاً عند مستوى 587 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تخسر 31 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 31.3 مليار جنيه، ليسجل نحو 568.475 مليار جنيه، في مقابل نحو 599.776 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي، جلسة يوم الأربعاء. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 6.3%، وانخفض مؤشر البورصة لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 2.31%، كما تراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنسبة 2.72%.
بورصة (2)

البورصة تواصل نزيف الخسائر وتفقد 33 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسات اليوم، الإثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 33 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 594 مليار جنيه، في مقابل نحو 627 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس، الأحد. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 7.32%، ليصل إلى مستوى 10913 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 5%، ليصل إلى مستوى 1083.55 نقطة.
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