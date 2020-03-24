البورصة تعاود الهبوط وتخسر 6 مليارات جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٩ م

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت البورصة المصرية جلسة، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.1 مليار جنيه، لتصل الى مستوى 534.7 مليار جنيه، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جى إكس 30" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 9918 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 906.1 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 100" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1010 نقطة.

وحل مؤشر EGX30 في قائمة المؤشرات الأفضل أداء عالميا، أمس الإثنين. وكان المؤشر الرئيسي، قد قفز في التعاملات الصباحية إلى 6.8% قبل أن يختتم الجلسة مرتفعا بنسبة 3.04%، نتيجة لموجة بيعية من قبل المستثمرين الأجانب. وكانت جلسة، أمس، هي الثالثة على التوالي التي يسجل فيها المؤشر الرئيسي صعودا، محققا مكاسب