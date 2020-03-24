الإفتاء: أي دعوة لتجمع المواطنين «خبيثة وحرام شرعا»

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٩ م

دار الإفتاء المصرية - صورة أرشيفية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أي دعوة لتجمع المواطنين الآن في الشوارع وفي أي مكان وتحت أي شعار وبأي ذريعة، هي دعوة خبيثة وحرام شرعا ولا يراد بها وجه الله.

وأضافت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء: «الالتزام بما تقرره السلطات المختصة لحماية الناس من الأوبئة والأمراض واجب شرعي ووطني، ومن يخرج عن هذه الإجراءات تحت أي ذريعة آثم شرعا». ونظم العشرات من أهالي محافظة الإسكندرية، في الساعة الثانية فجر اليوم،