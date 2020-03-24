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الإفتاء: أي دعوة لتجمع المواطنين «خبيثة وحرام شرعا»

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٩ م
دار الإفتاء المصرية - صورة أرشيفية
دار الإفتاء المصرية - صورة أرشيفية
قالت دار الإفتاء المصرية، إن أي دعوة لتجمع المواطنين الآن في الشوارع وفي أي مكان وتحت أي شعار وبأي ذريعة، هي دعوة خبيثة وحرام شرعا ولا يراد بها وجه الله.
وأضافت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء: «الالتزام بما تقرره السلطات المختصة لحماية الناس من الأوبئة والأمراض واجب شرعي ووطني، ومن يخرج عن هذه الإجراءات تحت أي ذريعة آثم شرعا». ونظم العشرات من أهالي محافظة الإسكندرية، في الساعة الثانية فجر اليوم،
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سحب-اموال-من ماكينة-صرف

تعديل مواعيد واستثناءات.. خطة جديدة لصرف معاشات شهر أبريل

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خطة جديدة لصرف المعاشات في إطار الإجراءات الاحترازية التي تأخذها الخكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ وضعت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل، للتيسير عليهم ومنع التكدس أمام منافذ الصرف.
الفريق-محمد-فريد-رئيس-الأركان (2)

رئيس الأركان يتفقد جاهزية النصر للكيماويات

على خلفية مكافحة فيروس كورونا وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة القوات المسلحة في تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير السلع التموينية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
دار-الافتاء

الإفتاء: من مات بسبب «كورونا» يدخل في باب الشهادة

قالت دار الإفتاء المصرية: "إن موت المسلم بسبب فيروس كورونا يدخل تحت أسباب الشهادة الواردة فى الشرع الشريف؛ بناءً على أن هذه الأسباب يجمعها معنى الألم لتحقق الموت بسبب خارجي، فليست هذه الأسباب مسوقة على سبيل الحصر، بل هي منبهة على ما في معناها مما قد يطرأ على الناس من أمراض".
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طلب إحاطة لتقديم أحدث الأفلام على القناة الأولى

تقدمت النائبة مي البطران، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، بشأن استغلال الطفرة والتطوير الذي حدث في القناة الأولى المصرية، والمساهمة في تحقيق الترفيه للمواطنين من خلال التعاقد على عرض أحدث الأفلام المصرية والعالمية، خاصة في ظل قرار رئيس الوزراء رقم 724 لسنة 2020 بتعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح، كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
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اللواء-محمد-الشريف (2)

لمواجهة كورونا.. فتح حساب بنكي لعمال اليومية في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فتح حساب بنكي اعتبارا من غدا الاثنين، للتبرع لمبادرة «ادعم عمال اليومية»، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعضوية مسئولي التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة، لضمان عدم تضرر تلك الفئة بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن المبادرة لها دوران أساسيان، أولهما تكثيف حملات التوعية خاصة في الأماكن الشعبية البسيطة، والآخر وضع الآلية اللازمة لجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: الإصرار على الصلاة في المساجد «حرام شرعا»

قالت دار الإفتاء، إن الإصرار على إقامة الجمعة والجماعات في المساجد، تحت دعوى إقامة الشعائر والحفاظ على الفرائض، مع تحذير الجهات المختصة من ذلك، حرام شرعا، مضيفة أنه يجب شرعا على المواطنين في كل البلدان الالتزام بتعليمات الجهات الطبية المسؤولة التي تقضي بإغلاق الأماكن العامة من مؤسسات تعليمية واجتماعية وخدمية، وتقضي بتعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد في هذه الآونة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الذي تم إعلانه وباء عالميا؛ حيث إنه مرض معدٍ قاتل، ينتقل بالمخالطة بين الناس وملامستهم بسهولة وسرعة، وقد يكون الإنسان مصابا به أو حاضنا له، دون أن يعلم بذلك أو تظهر عليه أعراضه.
ما-يخطيء-الطبيب-في-تشخصيه

«استشرنا وأنت في بيتك».. مبادرة طبية لتقليل الاختلاط

دشن عدد كبير من الأطباء بجامعة الإسكندرية والأطباء المتخصصين صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خاصة بتقديم الاستشارات الطبية المجانية للمواطنين وذلك في إطار حملة مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على أن تشمل جميع الاستشارات الطبية بهدف تقديم المساعدات للمواطنين وتقليل حالة الزحام على العيادات الخاصة والمستشفيات، وذلك منعا للزحام والاختلاط للحد من انتشار العدوى الخاصة بفيروس كورونا، حيث ضم الجروب عدد كبير من الأطباء في جميع التخصصات.
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إغلاق 240 مركزًا للدروس الخصوصية في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إغلاق عددًا كبيرًا من مراكز الدروس الخصوصية، خلال حملات مكبرة، قائلا: إنه وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قامت الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية بإغلاق عدد 240 مركزًا للدروس الخصوصية على مستوى المحافظة، في الساعات الأولي من تنفيذ قرار غلق السناتر التعليمية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 الذي اجتاح العالم مؤخرا.
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