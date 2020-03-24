الأردن يوزيع الخبز على المواطنين بسبب «كورونا»

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣١ ص

اجراءات احترازية في الاردن

بدأت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، توزيع الخبز على المواطنين بواسطة حافلات. وتفرض السلطات الأردنية حظرا للتجول إلى أجل غير مسمى منذ يوم السبت الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأمرت بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات. وقالت أمانة عمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنصل إلى كل منزل وشقة لإيصال الخبز". ودعت أمانة عمان المواطنين إلى عدم التجمهر أمام حافلات توزيع الخبز.

وفي خطاب تليفزيوني مساء أمس الإثنين، حث الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، الناس على احترام حظر التجوال، مطالبا الجميع بالتزام التعليمات لمواجهة كورونا، ودعا أفراد الشعب إلى عدم التنقل. وكان وزير الصحة سعد جابر، قد أعلن عن تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المميت، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 127. وكان الأردن