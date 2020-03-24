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ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. والجرام يقفز 41 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٢ ص
الذهب - صورة أرشيفية
الذهب - صورة أرشيفية
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 41 جنيها، وسجل سعر الأوقية نحو 1578 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
أسعار الذهب اليوم: عيار 21: 731 جنيها. عيار 24: 815 جنيها. عيار 18: 611 جنيها. سعر جنيه الذهب: 5704 جنيهات. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام الماضي، مع توقعات بنمو
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بورصة (2)

البورصة تعاود الهبوط وتخسر 6 مليارات جنيه

استهلت البورصة المصرية جلسة، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.1 مليار جنيه، لتصل الى مستوى 534.7 مليار جنيه، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جى إكس 30" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 9918 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 906.1 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 100" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1010 نقطة.
دولارات

توقعات بتراجع التدفقات النقدية الى 12 مليار دولار بسبب كورونا

توقع بنك استثمار فاروس في مذكرة بحثية له، انخفاض حجم التدفقات النقدية من العملات الأجنبية إلى مصر بنحو 12.1 مليار دولار، وذلك خلال العام المالي الجاري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري. كما توقع فاروس، أن تصل إيرادات هذه المصادر التي تتضمن السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك غير المباشر إلى 33.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 45.6 مليار دولار. وقال فاروس إن من المتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى بين 6 و8 مليارات دولار.
وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

شركات المحمول توفر الغذاء لمليون مواطن متضرر من كورونا

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شركات المحمول الأربعة للمشاركة بالتساوي من أجل توفير 250 ألف كرتونة طعام وشنطة غذائية لـ 250 ألف أسرة من الأسر المتأثرة من الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بحيث يصل عدد المستفيدين إلى نحو مليون فرد؛ وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها بنك الطعام المصري تحت شعار "دعم العمالة اليومية مسؤولية"، يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط تطلق كبسولة رائد الأعمال للتوعية ضد كورونا

أطلق مشروع "رواد 2030" التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حملة "كبسولة رائد الأعمال" والتي تستمر علي مدار الأسبوع بواقع حلقة يوميا، حيث تأتي في إطار الحملات التي تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتوعية بشأن التعامل مع الأزمة التي يشهدها العالم حاليا فيما يخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد "2030"، أن حلقات كبسولة رائد أعمال يقدمها مجموعة من المتخصصين في ريادة الأعمال.
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الذهب (2)

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 685 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية نحو 1530 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الذهب (2)

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب وعيار 21 يسجل 734 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 6 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًّا، وسجل سعر الأوقية نحو 1677 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليًّا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 715 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 5 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1644 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 696 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1598 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
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