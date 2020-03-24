ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. والجرام يقفز 41 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٢ ص

الذهب - صورة أرشيفية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 41 جنيها، وسجل سعر الأوقية نحو 1578 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.

أسعار الذهب اليوم: عيار 21: 731 جنيها. عيار 24: 815 جنيها. عيار 18: 611 جنيها. سعر جنيه الذهب: 5704 جنيهات. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام الماضي، مع توقعات بنمو