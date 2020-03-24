كندة علوش وهند صبري في تحدٍّ للقضاء على الملل

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٦ ص

كندة علوش

تعيش البلاد الآن حالة من الطوارئ، نتيجة انتشار وباء كورونا، مما دفع الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس، بما في ذلك منع التجمعات والزحام، وإغلاق النوادي والمتنزهات، مع تفعيل شعار "خليك في البيت"، الأمر الذي جعل الفنانين يحاولون البحث عن أنشطة، للقضاء على الملل، فأطلقوا تحديا عبر موقع "إنستجرام" يعرف بـ"تحدي الملل"، وشارك فيه مجموعة من الفنانين مثل هند صبري وكندة علوش وسلمى أبو ضيف، أما أحمد السقا فقد انتقد الكورونا، من خلال قصيدة تعرف باسم "الخفافيش".

خلقت أزمة الكورونا حالة من التكاتف والتعاون بين فئات المجتمع، والدليل على ذلك إطلاق مبادرات متعددة، مثل تحدي الخير، الذي شارك فيه مجموعة من نجوم الكرة والفنانين، لمساعد الأسر المتضررة. أما تحدي الملل فكان محاولة لكسر الروتين من قبل الفنانين، دعت الفنانة هند صبري لهذا التحدي للتسلية، يتمثل في نشر صور