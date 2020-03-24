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كندة علوش وهند صبري في تحدٍّ للقضاء على الملل

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٦ ص
كندة علوش
كندة علوش
تعيش البلاد الآن حالة من الطوارئ، نتيجة انتشار وباء كورونا، مما دفع الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس، بما في ذلك منع التجمعات والزحام، وإغلاق النوادي والمتنزهات، مع تفعيل شعار "خليك في البيت"، الأمر الذي جعل الفنانين يحاولون البحث عن أنشطة، للقضاء على الملل، فأطلقوا تحديا عبر موقع "إنستجرام" يعرف بـ"تحدي الملل"، وشارك فيه مجموعة من الفنانين مثل هند صبري وكندة علوش وسلمى أبو ضيف، أما أحمد السقا فقد انتقد الكورونا، من خلال قصيدة تعرف باسم "الخفافيش".
خلقت أزمة الكورونا حالة من التكاتف والتعاون بين فئات المجتمع، والدليل على ذلك إطلاق مبادرات متعددة، مثل تحدي الخير، الذي شارك فيه مجموعة من نجوم الكرة والفنانين، لمساعد الأسر المتضررة. أما تحدي الملل فكان محاولة لكسر الروتين من قبل الفنانين، دعت الفنانة هند صبري لهذا التحدي للتسلية، يتمثل في نشر صور
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«كنت حرامي وكداب».. هنيدي يسخر من جده في فول الصين العظيم

كعادته يشارك الفنان محمد هنيدي، حدث جمهوره الأحداث، لكنه يعلق عليها بطريقته الخاصة التي لا تخلو من الكوميديا، إذ سخر هنيدي من الأنباء المتداولة عن ظهور فيروس جديد في الصين يدعى «هانتا»، في الوقت الذي يشهده العالم من أزمة انتشار فيروس كورونا، ونشر «هنيدي» صورة من مشهد يجمعه بالفنان سامي سرحان، من فيلم «فول الصين العظيم»، الذي كان يقنعه فيه بأن «الصين حلوة»، ليعلق هنيدي: «الله يرحمك يا جدي.. كنت حرامي وكمان كداب».
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لمواجهة كورونا.. ريهام حجاج تتبرع بمليون جنيه لوزارة الصحة

شاركت الفنانة الشابة ريهام حجاج في حملة «تحدي الخير» وتبرعت بمبلغ مليون جنيه لصالح وزارة الصحة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لمواجهة فيروس كورونا. وقالت «حجاح» في فيديو على صفحتها إنستجرام: «محدش كان يتخيل أبدًا اللي بيحصل في العالم كله، إحنا في أزمة كبيرة وكارثة عالمية بتمر بيها كل الدول، والمرة اللي بنمر بيها حاليا شوفنا دول أخرى بتمر بها منها اللي إلتزم وعدى الأزمة زي دولة الصين، ودي كانت تجربة ناجحة جدًا، ومنها استهتر زي إيطاليا وأنا زعلانة جدًا على اللي بيحصل فيها لأنها تعتبر بلدي».
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رامي إمام ينقل رسالة من والدته إلى جمهوره

عرض المخرج رامي إمام رسالة لوالدته تعبر عن سعادتها وحبها لجمهور "رامي" في فيديو على صفحته عبر إنستجرام قال فيه: "الفيديو ده ياجماعة بالنسبالي إستثنائي النهاردة، أمي شافت الصور اللي الفانز بتوعي الحلوين عملوها ليا أنا وهي من أول ما كنت صغير لحد ما كبرت وتأثرت جدًا جدًا بالصور دي، وقررت إنها تبعت لحضراتكم رسالة فيها الأتي، بحبكم كتير كتير عشان إنتو بتحبوا إبني رامي وهو أول فرحة ليا في حياتي بجد بتخلوني سعيدة، شكرا".
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