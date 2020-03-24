المركزي: قروض للمنشآت السياحية لسداد أجور العاملين

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٩ ص

البنك المركزي - صورة أرشيفية

قرر البنك المركزي، منح المنشآت السياحية قروضا لعامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة، قائلا إنه بالإشارة إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم قطاع السياحة، وآخرها تلك الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ فى 8 يناير2020 وتعديلاته اللاحقة التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقض.

وأضاف المركزي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه قد تقرر إضافة بند لتلك المبادرة بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامان، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد على 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد. وأشار إلى أن تلك القروض توجه لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة