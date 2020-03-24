رئيس الأركان يتفقد جاهزية النصر للكيماويات

منافذ جديدة لبيع المطهرات للمواطنين

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٩ م

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة - صورة أرشيفية

على خلفية مكافحة فيروس كورونا وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة القوات المسلحة في تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير السلع التموينية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وفي هذا الإطار اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة مجموعة من الإجراءات والتدابير لتنفيذ توجيهات الرئيس، حيث تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش، لمتابعة الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الشركة، والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كل المهام