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رئيس الأركان يتفقد جاهزية النصر للكيماويات

منافذ جديدة لبيع المطهرات للمواطنين
تحرير:أميرة إبراهيم ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٩ م
الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة - صورة أرشيفية
الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة - صورة أرشيفية
على خلفية مكافحة فيروس كورونا وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة القوات المسلحة في تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير السلع التموينية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وفي هذا الإطار اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة مجموعة من الإجراءات والتدابير لتنفيذ توجيهات الرئيس، حيث تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش، لمتابعة الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الشركة، والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كل المهام
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تعديل مواعيد واستثناءات.. خطة جديدة لصرف معاشات شهر أبريل

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الإفتاء: أي دعوة لتجمع المواطنين «خبيثة وحرام شرعا»

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أي دعوة لتجمع المواطنين الآن في الشوارع وفي أي مكان وتحت أي شعار وبأي ذريعة، هي دعوة خبيثة وحرام شرعا ولا يراد بها وجه الله.
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طلب إحاطة لتقديم أحدث الأفلام على القناة الأولى

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السيسي: أتابع عن كثب إجراءات الدولة لمواجهة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إنه يتابع عن كثب على مدار الساعة إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قائلا: «كما وعدتكم بالأمس نحن مستمرون في إجراءاتنا بكل دقة في مكافحة هذا الوباء حفاظا على صحة وحياة كل مواطن مصري»، مهيبا بالجميع الالتزام الكامل بهذه الإجراءات من أجل أن تظل مصر دائما في سلام وأمان، داعيا الله عز وجل أن يوفقنا فيما نقوم به لخدمة وطننا العزيز مصر.
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نعت القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسى وفاة اللواء أركان حرب شفيع عبد العليم داوود مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.
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تنعي القوات المسلحة بمزيد من الحزن والآسى ابن من أبنائها اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي وافته المنية اليوم نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض بالبلاد.
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أعلن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، في بيان له، اليوم الأحد، المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة، وذلك دعما للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة إن هذه المساهمة تأتي إيمانا منها بضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة وكذلك القطاع الخاص لمساندة الدولة في الأوضاع الراهنة، معربة عن أملها في أن تحذو مؤسسات الدولة التي لديها فوائض حذوها.
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