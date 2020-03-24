رئيس الأركان يتفقد جاهزية النصر للكيماويات
منافذ جديدة لبيع المطهرات للمواطنين
تحرير:أميرة إبراهيم
٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٩ م
الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة - صورة أرشيفية
على خلفية مكافحة فيروس كورونا وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة القوات المسلحة في تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير السلع التموينية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وفي هذا الإطار اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة مجموعة من الإجراءات والتدابير لتنفيذ توجيهات الرئيس، حيث تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش، لمتابعة الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الشركة، والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كل المهام
وفي هذا الإطار اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة مجموعة من الإجراءات والتدابير لتنفيذ توجيهات الرئيس، حيث تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش، لمتابعة الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الشركة، والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كل المهام لإنتاج مواد ومحاليل التطهير والتعقيم، والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقا للمواصفات العالمية.
وفي سياق متصل، اصطفت عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للدفع إلى السوق المحلي، حيث تم مضاعفة كميات المعروضات من المطهرات والمحاليل التي تستخدم في أعمال التطهير والتعقيم وكذا السلع التموينية التي تلبي مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة، من خلال منافذ جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثابتة والمتحركة، وطرحها بالأسواق لكل فئات الشعب على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار القضاء على الممارسات الاحتكارية.