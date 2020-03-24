ضبط وكرين لتصنيع المخدرات بالشرقية والإسماعيلية

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١١ م

حشيش - صورة أرشيفية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملات لاستهداف أوكار لتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، وداهمت القوات مصنعين لتركيب المواد المخدرة بالشرقية والإسماعيلية، وضبط بداخلهما 237 طربة حشيش، بوزن 24 كيلوجراما، وماكينات لكبس المخدرات، وخلاطات لدمج الحشيش بمركبات مخدرة أخرى، تمثل خطورة على الصحة العامة للمتعاطي، ومن المقرر استمرار المداهمات في سياق جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

ففي الشرقية، تم ضبط متهم داخل ورشة لتصنيع المخدرات، وبداخلها 117 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كليوجراما، 330 قرصا لعقار الكبتاجون المخدر، 6 زجاجات مخدر، نصف لتر لزيت الحشيش الخام، 5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش "مُعد للتصنيع"، 3 إسطمبات حديد، زجاجة بها مادة سائلة داكنة اللون، 51 قطعة حديدية لكبس الحشيش، 2