ضبط وكرين لتصنيع المخدرات بالشرقية والإسماعيلية
٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١١ م
حشيش - صورة أرشيفية
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملات لاستهداف أوكار لتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، وداهمت القوات مصنعين لتركيب المواد المخدرة بالشرقية والإسماعيلية، وضبط بداخلهما 237 طربة حشيش، بوزن 24 كيلوجراما، وماكينات لكبس المخدرات، وخلاطات لدمج الحشيش بمركبات مخدرة أخرى، تمثل خطورة على الصحة العامة للمتعاطي، ومن المقرر استمرار المداهمات في سياق جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.
ففي الشرقية، تم ضبط متهم داخل ورشة لتصنيع المخدرات، وبداخلها 117 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كليوجراما، 330 قرصا لعقار الكبتاجون المخدر، 6 زجاجات مخدر، نصف لتر لزيت الحشيش الخام، 5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش "مُعد للتصنيع"، 3 إسطمبات حديد، زجاجة بها مادة سائلة داكنة اللون، 51 قطعة حديدية لكبس الحشيش، 2
ففي الشرقية، تم ضبط متهم داخل ورشة لتصنيع المخدرات، وبداخلها 117 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كليوجراما، 330 قرصا لعقار الكبتاجون المخدر، 6 زجاجات مخدر، نصف لتر لزيت الحشيش الخام، 5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش "مُعد للتصنيع"، 3 إسطمبات حديد، زجاجة بها مادة سائلة داكنة اللون، 51 قطعة حديدية لكبس الحشيش، 2 منخل، 3 أختام "أشكال مختلفة"، مفرمة كهربائية، ميزان حساس، خشابة، سخان كهربائى موقد غاز، خلاط كهربائي، قمع، 4 دستات أكياس بلاستيك، 2 سلاح أبيض "كتر"، وتحفظت قوات الأمن على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
وفي الإسماعيلية، ضبطت القوات 120 طربة حشيش وزنت 12 كيلوجراما، داخل مسكن متهم تم القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة.