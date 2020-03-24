حماس تطالب برفع الحصار لتمكين غزة من مواجهة كورونا

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١١ م

غزة تحت الحصار

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة لتمكين القطاع من مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وصرح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان صحفي بأن استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة شكل من أشكال العدوان، وجريمة ضد الإنسانية، خاصة في ظل وباء فيروس كورونا، مضيفا: "يتحمل الاحتلال الإسرائيلي ما يترتب على هذا الحصار من نتائج وتداعيات هذا الخطر على حياة غزة وسكانها"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد برهوم أن المطلوب إنهاء هذا الحصار فورا، وتوفير وإدخال جميع احتياجات سكان غزة ومستلزمات مواجهة الفيروس، داعيا السلطة الفلسطينية وحكومتها برئاسة محمد أشتية، إلى التعامل بشكل وطني ومسؤول بإنهاء كل العقوبات المفروضة على القطاع وبخاصة المتعلقة برواتب ومخصصات الموظفين والشهداء والجرحى والأسرى، وتوفير