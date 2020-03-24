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حماس تطالب برفع الحصار لتمكين غزة من مواجهة كورونا

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١١ م
غزة تحت الحصار
غزة تحت الحصار
طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة لتمكين القطاع من مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وصرح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان صحفي بأن استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة شكل من أشكال العدوان، وجريمة ضد الإنسانية، خاصة في ظل وباء فيروس كورونا، مضيفا: "يتحمل الاحتلال الإسرائيلي ما يترتب على هذا الحصار من نتائج وتداعيات هذا الخطر على حياة غزة وسكانها"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأكد برهوم أن المطلوب إنهاء هذا الحصار فورا، وتوفير وإدخال جميع احتياجات سكان غزة ومستلزمات مواجهة الفيروس، داعيا السلطة الفلسطينية وحكومتها برئاسة محمد أشتية، إلى التعامل بشكل وطني ومسؤول بإنهاء كل العقوبات المفروضة على القطاع وبخاصة المتعلقة برواتب ومخصصات الموظفين والشهداء والجرحى والأسرى، وتوفير
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الاردن

الأردن يوزيع الخبز على المواطنين بسبب «كورونا»

بدأت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، توزيع الخبز على المواطنين بواسطة حافلات. وتفرض السلطات الأردنية حظرا للتجول إلى أجل غير مسمى منذ يوم السبت الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأمرت بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات. وقالت أمانة عمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنصل إلى كل منزل وشقة لإيصال الخبز". ودعت أمانة عمان المواطنين إلى عدم التجمهر أمام حافلات توزيع الخبز.
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تونس تعلن سرقة باخرة محملة بالكحول كانت متجهة إليها

كشف وزير التجارة التونسي محمد المسيليني، أن باخرة كانت محملة بالكحول الطبي تعرضت للسرقة في عرض البحر، خلال توجهها إلى الساحل التونسي. وشبّه المسيليني، بحسب قناة "الحوار التونسي"، ما حدث بواقعة سرقة دولة التشيك لشحنة مساعدات طبية من الصين إلى إيطاليا، مضيفا: "هناك حالة هستيريا، هذه الدول التي تسرق بعضها، الاتحاد الأوروبي ما عاد اتحادا أوروبيا". وأمر الرئيس قيس سعيد، أمس الإثنين، الجيش بالانتشار في الشوارع لإجبار الناس على احترام إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.
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7 وفيات و293 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع بواقع سبع حالات إلى 37 حالة في المجمل اليوم الإثنين، بينما جرى تسجيل 293 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1529، مضيفًا: أن نتائج 3672 اختبارا ظهرت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل إجمالي عدد من جرى فحصهم في تركيا إلى ما يزيد على 24 ألف شخص، محذرا الشباب من الوباء، مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بالمنازل حتى تنتهي الأزمة. ?وتجاوزت عالميًا الإصابات بفيروس كورونا 370 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

تعليق الصلاة في جميع مساجد البحرين إلى إشعار أخر

أعلنت الأوقاف السنية البحرينية، تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها اعتبارًا من صلاة المغرب اليوم وحتى إشعار آخر، إذ قالت الأوقاف في بيان: «إنه استنادًا إلى رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعملا بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس، ومنعا لانتشار فيروس كورونا، والتزاما بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، منها منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة، تعلن إدارة الأوقاف السنية عن تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها»، وفقا لسبوتنيك.
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خوفًا من كورونا.. تعليق الصلاة في المسجد الأقصى

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى منذ فجر غد الاثنين، لفترة مؤقتة كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، إذ أوضح المجلس، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، في بيان أنه عقد جلسة طارئة مساء اليوم استعرض خلالها «تطورات الأوضاع الصحية التي تمر بها مدينة القدس وباقي البلاد»، مشيرا إلى أنه قرر متابعة حزمة إجراءات وتعليمات جديدة «صادرة عن المراجع الدينية والطبية المختصة»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
عصيان-مدني-في-غزة

الأمم المتحدة: وصول كورونا إلى غزة مخيف

اعتبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين جيمي ماكجولدريك، أن وصول فيروس كورونا إلى قطاع غزة قد يكون مخيفا نتيجة الاكتظاظ السكاني ومحدودية النظام الصحي، قائلا: ”إننا قلقون حاليا فيما يتعلق بغزة، إنها منطقة معقدة، بسبب الحصار طويل الأمد والقيود المفروضة التي تصعّب الأمور/ وصول الفيروس إلى غزة سيحوله إلى ما يشبه الحاضنة عندما يعلق الناس ضمن منطقة مكتظة بالسكان، النظام الصحي يعاني من نقص في التمويل وشح في الموارد والأجهزة"، جاء ذلك في حوار نشره الموقع الإخباري للأمم المتحدة، اليوم الأحد.
محمد اشتية

الحكومة الفلسطينية تعلن حظر التجول لمواجهة «كورونا»

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، حظر تجول المواطنين الفلسطينيين ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم، ونشر قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الشوارع. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إنه بناء على مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ، فإنه يمنع التنقل بين المحافظات الفلسطينية نهائيا، ويمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم من العاشرة من مساء اليوم، مضيفا أنه يستثنى من هذا القرار العاملون في المرافق الصحية على أن يبرز بطاقته، والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.
فيروس- كورونا (7)

ارتفاع عدد مصابي «كورونا» في إسرائيل لـ883 شخصا

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا وفقا لآخر الإحصائيات، اليوم السبت، إلى 883 مصابا، من بينهم 15 حالة تعتبر خطرة، بينما تعافى 36 شخصا منهم بينما سجلت حالة وفاة وحيدة حتى الآن. وكان مسن إسرائيلي يبلغ من العمر 88 عاما قد توفي مساء أمس الجمعة في مستشفى شعاري تسيديك في القدس، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهذه أول حالة وفاة بسبب الفيروس في إسرائيل. وأكد المستشفى أن المريض وصل بحالة صحية خطيرة جدا، مع العديد من الأمراض الأخرى الصعبة. ويسكن في بيت للعجزة في القدس، حيث انتشر الفيروس هناك، بعد زيارة عاملة اجتماعية كانت مصابة بكورونا.
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