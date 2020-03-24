مصرع ربة منزل وإصابة آخرين في انهيار عقار بإمبابة

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٥ م

انهيار عقار - صورة أرشيفية

شهدت منطفة مساكن ناصر بإمبابة، اليوم الثلاثاء، انهيارا جزئيا في عقار سكني، مما تسبب فى مصرع ربة منزل وإصابة شخصين آخرين، وعلى الفور تم نقل المتوفاة والمصابين إلى أقرب مستشفى، بينما يتولى رجال الحماية المدنية رفع الأجزاء المنهارة، للتحقق من عدم وجود أشخاص آخرين أسفل الحوائط المنهارة، واتخذ رجال الحي الاحتياطات اللازمة لتأمين المساكن المجاورة، وجارى تشكيل لجنة هندسية لفحص مدى تأثير الانهيار بالعقار على العقارات المجاورة، واتخاذ إجراءات إتمام إزالة العقار بشكل آمن.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من الأهالى بسقوط سقف عقار على مواطنين فى منطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى المكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين انهيار سطح عقار، مما تسبب فى إصابة 3 أفراد من أسرة واحدة، توفيت منهم سيدة متأثرة بإصابتها. حرر رجال المباحث