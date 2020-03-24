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في عيد ميلادها.. نادية الجندي «بطلة أفلام الجاسوسية»

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٧ م
نادية الجندي
نادية الجندي
يوافق اليوم 24 مارس عيد ميلاد الفنانة نادية الجندي، واشتهرت بأفلام الأكشن والدراما، كما كان لها سلسلة من أفلام الجاسوسية ضد إسرائيل، على سبيل المثال المهمة في تل أبيب، وفيلم الجاسوسة حكمت فهمي، وبالنسبة للمسلسلات، حققت نجاحا كبيرا أيضا، مثل قطار منتصف الليل ومشوار امرأة، لذا منحها الجمهور لقب "نجمة الجماهير"، حيث استطاعت تغيير فكرة الجاسوسية ببراعة، وعند مشاهدة أحد هذه الأفلام، ستشعر أن المشاهد حقيقية، وذلك يدل على براعتها في تجسيد مختلف الشخصيات.
ولدت الفنانة نادية الجندي في 24 مارس 1946 بالإسكندرية، ولم تنجنب سوى ابنها هشام عماد حمدي، وبدأت مشوارها الفني من خلال فيلم جميلة عام 1958 بدور المجاهدة علياء، وكانت تحاول دائما تجسيد سلبيات موجودة بالمجتمع المصري، ومن بينها الباطنية. وبالنسبة للأفلام الجاسوسية، فكان مهمة في تل أبيب أبرزها، من بطولة
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أيام قليلة تفصلنا عن الموسم الرمضاني، فالجميع في حالة انتظار، لما سيقدمه فنانو وفنانات مصر في ظل هذه الظروف، ففي كل عام تبهرنا نيللي كريم بالأدوار التي تجسدها، لكن المسلسل الأخير "اختفاء"، لم يحظَ بالشعبية المرجوة، التي اعتاد جمهورها عليها، ولكن في هذا الموسم، ستظهر بشكل مختلف، كما أن يسرا ستقدم مرة أخرى شخصية بنت البلد، أما مي عمر فستخلع عباءة الصعيد التي ارتدتها العام الماضي في شخصية فرح، وستظهر بثوب جديد، تأمل أن ينال إعجاب محبيها، وغيرها من الفنانات الأخريات، التي ستظهر بوجه جديد.
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