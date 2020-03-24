الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م

طقس بارد - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، غدا الأربعاء وتظهر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفي الوجه البحري يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، وكذلك في السواحل الشمالية الغربية مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، أما عن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر الشبورة صباحا وحركة الرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا ورياح معتدلة.

وفي شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وفي جنوب الصعيد يسود طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة. المدينة: الصغرى - العظمى القاهرة 15 24 شبين الكوم 14 24 طنطا 13 23 دمنهور 13 23 الإسكندرية 15 22 بلطيم 14 21 مطروح 11 21 السلوم 10 22 سيوة 12 22 بورسعيد 14 20 دمياط 15