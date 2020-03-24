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الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م
طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، غدا الأربعاء وتظهر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفي الوجه البحري يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، وكذلك في السواحل الشمالية الغربية مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، أما عن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر الشبورة صباحا وحركة الرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا ورياح معتدلة.
وفي شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وفي جنوب الصعيد يسود طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة. المدينة: الصغرى - العظمى القاهرة 15 24 شبين الكوم 14 24 طنطا 13 23 دمنهور 13 23 الإسكندرية 15 22 بلطيم 14 21 مطروح 11 21 السلوم 10 22 سيوة 12 22 بورسعيد 14 20 دمياط 15
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا الأحد، مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية يكون دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح نشطة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائلا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلا للحرارة نهارًا، مائلا للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد حارًّا نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.
طقس-بارد (2)

الأرصاد: اليوم طقس شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون شبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى، أما على الوجه البحرى فيكون مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فالطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة صباحا والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فمعتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، وبالنسبة لجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر فيكون دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

غدا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح نشطة على الأنحاء كافة.
طقس-معتدل

اليوم طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية مع فرص سقوط أمطار متوسطة حار نهارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة والوجه البحري وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
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