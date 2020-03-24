أنت لست محميا.. الصحة العالمية: كورونا يقتل الشباب

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م

كورونا - صورة أرشيفية

ستموت الشعوب من الاستهتار وليس من المرض، فعلى الرغم من التحذيرات المتعددة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمناشدة بأهمية البقاء في البيت، والاهتمام بالنظافة الشخصية، فإن البعض يعتقد أن الأمر هين، والكورونا لن تصيب إلا كبار السن فقط، ولكن هذا غير صحيح، فقد أثبتت عدد من الدراسات والأبحاث أن الفيروس يهاجم الشباب والأطفال أيضا، فلا يوجد أحد في مأمن الآن، لذا لا بد من الابتعاد عن التجمعات، والحفاظ على المسافات بيننا، ويفضل عدم الخروج إلا في الضرورة، حتى تتمكن الحكومة من حصر الأعداد، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".

يعتقد الشباب أن فيروس الكورونا يلاحق فقط كبار السن، ولكن وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية رسالة للشباب: "أنت لست محميا، فيمكن أن يضعك الفيروس في المستشفى أسابيع أو حتى يقتلك"، كما كشفت الدراسات أن الأشخاص من جميع الأعمار عرضة للإصابة بالكورونا، ولكن يشكل خطورة أكبر على كبار السن، أصحاب الأمراض