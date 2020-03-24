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أنت لست محميا.. الصحة العالمية: كورونا يقتل الشباب

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
ستموت الشعوب من الاستهتار وليس من المرض، فعلى الرغم من التحذيرات المتعددة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمناشدة بأهمية البقاء في البيت، والاهتمام بالنظافة الشخصية، فإن البعض يعتقد أن الأمر هين، والكورونا لن تصيب إلا كبار السن فقط، ولكن هذا غير صحيح، فقد أثبتت عدد من الدراسات والأبحاث أن الفيروس يهاجم الشباب والأطفال أيضا، فلا يوجد أحد في مأمن الآن، لذا لا بد من الابتعاد عن التجمعات، والحفاظ على المسافات بيننا، ويفضل عدم الخروج إلا في الضرورة، حتى تتمكن الحكومة من حصر الأعداد، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
يعتقد الشباب أن فيروس الكورونا يلاحق فقط كبار السن، ولكن وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية رسالة للشباب: "أنت لست محميا، فيمكن أن يضعك الفيروس في المستشفى أسابيع أو حتى يقتلك"، كما كشفت الدراسات أن الأشخاص من جميع الأعمار عرضة للإصابة بالكورونا، ولكن يشكل خطورة أكبر على كبار السن، أصحاب الأمراض
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كورونا

الكشف عن أعراض جديدة لفيروس «كورونا» المستجد

ظهرت أعراض جديدة لتنضم إلى قائمة الأعراض الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد أن كان من المعتاد عن الفيروس، والذي انتشر خلال الأيام الماضية فى العديد من دول العالم، مسببا حالة كبيرة من الهلع بسبب سرعة انتشاره، أن اعراضه الأساسية تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف والتهاب الحلق وغيرها من الأعراض المعروفة، ولكن وأعلن الطبيب البريطانى نيرمال كومار المتخصص في أمراض الأنف والحنجرة، قال إن فقدان حاستي الشم والتذوق، يعدان مؤشرا جديدا على الإصابة بفيروس كورونا.
زيادة-قوة-عقلك

عقلك هيفضل سليم.. اتبع نظام منخفض الكربوهيدرات

الاهتمام بطعام غني بالعناصر الغذئية الهامة، والممارسة الصحية للعادات اليومية، يساعد في الحفاظ على وظائف الجسم بشكل عام، ويوفر حماية من المشكلات الصحية المتعلقة بالمخ، التي تظهر عند التقدم بالعمر، فوضحت دراسة جديدة أن اتباع حمية غذائية منخفضة الكربوهيدرات، يعمل بفاعلية كبيرة في الوقاية من الاضطرابات العقلية، لذا عليك بادراج أطعمة مثل البندق وجوز الهند والفستق وبذور الكتان، إضافة إلى اللحوم والبروتين الحيواني، نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
السكتات-الدماغية

دراسة: الموسيقى تساعد مرضى السكتة الدماغية على التعافي

توصل باحثون بريطانيون إلى أن الاستماع إلى الموسيقى يساعد مرضى السكتة الدماغية على التعافى عن طريق تحفيز عقولهم ورفع حالتهم المزاجية. وتوصلت دراسة جديدة، نشرت فى عدد مارس لمجلة (إعادة تأهيل)، أن جلسات العلاج بواسطة الموسيقى لها تأثير إيجابى على إعادة التأهيل العصبى لمرضى السكتة الدماغية الحادة، فقد تم إجراء البحث على وحدة لإعادة تأهيل السكتة الدماغية تضم 26 سريرا فى مستشفى "أدينبروك" فى "كامبريدج " بالمملكة المتحدة، وقد شارك 177 مريضًا فى 675 جلسة من جلسات العلاج بالموسيقى العصبية (NMT) على مدار عامين.
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حماية طفلك في الشتاء

طفلك مسئوليتك.. أطعمة تعزز من الجهاز المناعي

تنتشر نزلات البرد والأنفلونزا بشكل كبير في فصل الشتاء، خاصة بين الأطفال، أما الآن فالوضع تغير كثيرا، وأصبح فيروس "كورونا" هو مصدر الخوف، والشغل الشاغل لجميع مواقع التواصل الاجتماعي، لذا يجب الاهتمام بصحتك وصحة أفراد العائلة، كما ينبغي أن تكون أكثر حذرا مع الأطفال، لأنهم لا يتبعون نصائح النظافة بشكل سليم، فبراءهتم لا تعرف شيئًا عن خطورة المرض، وبالنسبة للنظام الصحي، ينبغي تقديم أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة، لتعزيز الجهاز المناعي لديهم، والحفاظ على صحتهم من الأمراض بشكل عام في هذه الفترة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
اسناك -صحي-للانتفاخ

للاستمتاع بالعمل من المنزل.. تناول اسناك صحي

يعتبر العمل من المنزل أحد الآليات التي اتخدتها بعض من الشركات العالمية، للوقاية من فيروس الكورونا، للحفاظ على الأرواح، والتقليل من الاختلاط، لذا عند الشعور بالملل من البيئة غير المناسبة التي تعمل بها، يمكنك ممارسة التمرينات الرياضية، للحفاظ على جسمك، وبالنسبة للطعام، فتوجد العديد من الخيارات الصحية، التي يمكن استخدامها كاسناك في هذه الفترة، على سبيل المثال المكسرات والشوفان والشوكولاتة الداكنة والحمص، وغيرها من الأمثلة الصحية الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
فواكه تساعد على فقدان الوزن

لتقوية الجهاز المناعي.. تناول أطعمة غنية بفيتامين C

أصبح فيروس كورونا بمثابة شبح لدى العديد من الأشخاص،، خاصة بعد تزايد عدد الإصابات والوفيات حول العالم بشكل ملحوظ، ما دفع الدول إلى إغلاق المدراس والحدائق والمتنزهات، إضافة إلى منع التجمعات، ومطالبة الجميع المكوث بالبيت لأطول فترة ممكنة، للسيطرة على المرض.. ولقضاء فترة العزل المنزلي بشكل صحي، يحب تناول أطعمة غنية بفيتامين C، للتعزيز من فاعلية المناعة، لذا يفضل إدراج الجوافة والكيوي والفراولة والبرتقال بنظامك الغذائي، وبحسب الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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