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طفلك مسئوليتك.. أطعمة تعزز من الجهاز المناعي

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م
حماية الطفل - صورة أرشيفية
حماية الطفل - صورة أرشيفية
تنتشر نزلات البرد والأنفلونزا بشكل كبير في فصل الشتاء، خاصة بين الأطفال، أما الآن فالوضع تغير كثيرا، وأصبح فيروس "كورونا" هو مصدر الخوف، والشغل الشاغل لجميع مواقع التواصل الاجتماعي، لذا يجب الاهتمام بصحتك وصحة أفراد العائلة، كما ينبغي أن تكون أكثر حذرا مع الأطفال، لأنهم لا يتبعون نصائح النظافة بشكل سليم، فبراءهتم لا تعرف شيئًا عن خطورة المرض، وبالنسبة للنظام الصحي، ينبغي تقديم أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة، لتعزيز الجهاز المناعي لديهم، والحفاظ على صحتهم من الأمراض بشكل عام في هذه الفترة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
ينبغي الحفاظ على صحة الأطفال جيدا، خاصة بعد تفشي وباء الكورونا، لذا ينصح بتناول أطعمة، تعزز من الجهاز المناعي، وفيما يلي بعض منها: - الفلفل الرومي الأحمر يعزز من مناعة الطفل، لأنه غني بالبيتا كاروتين، الهامة لصحة العين والجلد، كما أنه غني بفيتامين C أكثر من البرتقال. - اللوز غني بفيتامين E، الذي يعتبر
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عشان تركيزك يزيد.. تناول القهوة بالليمون

تعتبر القهوة من المشروبات الأساسية في كل بيت، واختلفت الدراسات والأبحاث حول فوائدها وأضراراها، فالبعض كشف أنها تحارب الجذور الحرة، إضافة إلى تحسين الذاكرة والإدراك، والتخفيض من فرص الإصابة بمرض السكري، وبالنسبة للأضرار، تؤدي إلى هشاشة العظام، وتزيد من التجاعيد، وهناك الآن توجه لتناول القهوة بالليمون، فأثبتت العديد من الدراسات أنها تمد الجسم بفوائد متعددة، على سبيل المثال التهدئة من الصداع، والتخفيف من الإسهال، لذا لابد من إدراجها بنظامك الغذائي، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Health Line".
اسناك -صحي-للانتفاخ

للاستمتاع بالعمل من المنزل.. تناول اسناك صحي

يعتبر العمل من المنزل أحد الآليات التي اتخدتها بعض من الشركات العالمية، للوقاية من فيروس الكورونا، للحفاظ على الأرواح، والتقليل من الاختلاط، لذا عند الشعور بالملل من البيئة غير المناسبة التي تعمل بها، يمكنك ممارسة التمرينات الرياضية، للحفاظ على جسمك، وبالنسبة للطعام، فتوجد العديد من الخيارات الصحية، التي يمكن استخدامها كاسناك في هذه الفترة، على سبيل المثال المكسرات والشوفان والشوكولاتة الداكنة والحمص، وغيرها من الأمثلة الصحية الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
فواكه تساعد على فقدان الوزن

لتقوية الجهاز المناعي.. تناول أطعمة غنية بفيتامين C

أصبح فيروس كورونا بمثابة شبح لدى العديد من الأشخاص،، خاصة بعد تزايد عدد الإصابات والوفيات حول العالم بشكل ملحوظ، ما دفع الدول إلى إغلاق المدراس والحدائق والمتنزهات، إضافة إلى منع التجمعات، ومطالبة الجميع المكوث بالبيت لأطول فترة ممكنة، للسيطرة على المرض.. ولقضاء فترة العزل المنزلي بشكل صحي، يحب تناول أطعمة غنية بفيتامين C، للتعزيز من فاعلية المناعة، لذا يفضل إدراج الجوافة والكيوي والفراولة والبرتقال بنظامك الغذائي، وبحسب الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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اسناك -صحي-للانتفاخ

للاستمتاع بالعمل من المنزل.. تناول اسناك صحي

يعتبر العمل من المنزل أحد الآليات التي اتخدتها بعض من الشركات العالمية، للوقاية من فيروس الكورونا، للحفاظ على الأرواح، والتقليل من الاختلاط، لذا عند الشعور بالملل من البيئة غير المناسبة التي تعمل بها، يمكنك ممارسة التمرينات الرياضية، للحفاظ على جسمك، وبالنسبة للطعام، فتوجد العديد من الخيارات الصحية، التي يمكن استخدامها كاسناك في هذه الفترة، على سبيل المثال المكسرات والشوفان والشوكولاتة الداكنة والحمص، وغيرها من الأمثلة الصحية الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
فواكه تساعد على فقدان الوزن

لتقوية الجهاز المناعي.. تناول أطعمة غنية بفيتامين C

أصبح فيروس كورونا بمثابة شبح لدى العديد من الأشخاص،، خاصة بعد تزايد عدد الإصابات والوفيات حول العالم بشكل ملحوظ، ما دفع الدول إلى إغلاق المدراس والحدائق والمتنزهات، إضافة إلى منع التجمعات، ومطالبة الجميع المكوث بالبيت لأطول فترة ممكنة، للسيطرة على المرض.. ولقضاء فترة العزل المنزلي بشكل صحي، يحب تناول أطعمة غنية بفيتامين C، للتعزيز من فاعلية المناعة، لذا يفضل إدراج الجوافة والكيوي والفراولة والبرتقال بنظامك الغذائي، وبحسب الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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