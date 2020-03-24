طفلك مسئوليتك.. أطعمة تعزز من الجهاز المناعي

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م

حماية الطفل - صورة أرشيفية

تنتشر نزلات البرد والأنفلونزا بشكل كبير في فصل الشتاء، خاصة بين الأطفال، أما الآن فالوضع تغير كثيرا، وأصبح فيروس "كورونا" هو مصدر الخوف، والشغل الشاغل لجميع مواقع التواصل الاجتماعي، لذا يجب الاهتمام بصحتك وصحة أفراد العائلة، كما ينبغي أن تكون أكثر حذرا مع الأطفال، لأنهم لا يتبعون نصائح النظافة بشكل سليم، فبراءهتم لا تعرف شيئًا عن خطورة المرض، وبالنسبة للنظام الصحي، ينبغي تقديم أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة، لتعزيز الجهاز المناعي لديهم، والحفاظ على صحتهم من الأمراض بشكل عام في هذه الفترة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".

ينبغي الحفاظ على صحة الأطفال جيدا، خاصة بعد تفشي وباء الكورونا، لذا ينصح بتناول أطعمة، تعزز من الجهاز المناعي، وفيما يلي بعض منها: - الفلفل الرومي الأحمر يعزز من مناعة الطفل، لأنه غني بالبيتا كاروتين، الهامة لصحة العين والجلد، كما أنه غني بفيتامين C أكثر من البرتقال. - اللوز غني بفيتامين E، الذي يعتبر