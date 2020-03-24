تنفيذ 240 ألف وحدة سكنية في 357 منطقة عشوائية

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٧ م

عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - صورة أرشيفية

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء من باقي مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، من أجل القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الدولة المصرية.

وشدد الجزار، في بيان له، على المتابعة الدورية الحثيثة، لجميع المشروعات الجارى تنفيذها، وإعداد تقارير دورية عن معدلات الإنجاز، قائلا إنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ نحو 166 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير 298 منطقة عشوائية غير آمنة، وجارٍ تنفيذ نحو 75 ألف وحدة بمشروعات تطوير 59 منطقة أخرى، وذلك في إطار