حظر حركة المواطنين.. 10 قرارات لمواجهة فيروس كورونا

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:١٣ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، في مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة المتبعة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات جديدة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، والتي يبدأ تطبيقها من صباح غد الأربعاء، وتتمثل هذه الإجراءات في:

1- حظر حركة المواطنين من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.2- إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.3- إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، ولا يسري