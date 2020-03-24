حظر حركة المواطنين.. 10 قرارات لمواجهة فيروس كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، في مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة المتبعة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات جديدة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، والتي يبدأ تطبيقها من صباح غد الأربعاء، وتتمثل هذه الإجراءات في:
1- حظر حركة المواطنين من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.2- إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.3- إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، ولا يسري
1- حظر حركة المواطنين من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.
2- إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.
3- إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، ولا يسري هذا القرار على الصيدليات والسوبر ماركت.
4- غلق جميع المقاهي والكازينوهات والمقاهي والملاهي الليلية غلقا كاملا.
5- اقتصار العمل في المطاعم على خدمة توصيل الطلبات للمنازل.
6- تعليق جميع خدمات الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل الشهر العقاري والمرور.
7- مد سريان عمل المستخرجات الرسمية مثل البطاقة والرخصة، طوال مدة الحظر.
8- غلق كافة النوادي الرياضية ومراكز الشباب.
9- مد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى.
10- تطبيق العقوبات في قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارت وتبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.