مدبولي: مليار جنيه لوزارة الصحة لمواجهة «كورونا»

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م

كورونا - صورة أرشيفية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة، لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية في ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن القرار يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع درجة الاستعداد القصوى على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية لجميع دول العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار فيروس كورونا.