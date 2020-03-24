إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد إصابات كورونا

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٢ م

استمرار انتشار كورونا

سجلت إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، إن البلاد سجلت 107 إصابات جديدة بالفيروس، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا ، وذلك بحسبما ما نقلت وكالة رويترز الإخبارية، مشيرا إلى أن 7 أشخاص آخرين توفوا بالمرض، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في إندونيسيا إلى 55 شخصا، في حين أن 30 شخصا تماثلوا للشفاء.

من جهة أخرى، ارتفع عدد المصابين بكورونا بواقع 106 أشخاص في ماليزيا، و90 شخصا في الفلبين، خلال آخر 24 ساعة. فوصل إجمالي المصابين في ماليزيا 1624 حالة مع تسجيل 15 حالة وفاة، أما في الفلبين فقد وصل 552 مصابا. وأغلقت السلطات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، دور العرض السينمائي وأماكن الترفيه العامة، أمس الإثنين،