طلب إحاطة لتقديم أحدث الأفلام على القناة الأولى

تحرير:أحمد جاد ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٦ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدمت النائبة مي البطران، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، بشأن استغلال الطفرة والتطوير الذي حدث في القناة الأولى المصرية، والمساهمة في تحقيق الترفيه للمواطنين من خلال التعاقد على عرض أحدث الأفلام المصرية والعالمية، خاصة في ظل قرار رئيس الوزراء رقم 724 لسنة 2020 بتعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح، كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت البطران، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "على وزارة الإعلام التعاقد مع شركات الإنتاج المصرية والعالمية لعرض أحدث الأفلام العربية والعالمية على شاشتي القناة الأولى والثانية خلال مدة أسبوعين أو تبرع أصحاب هذه الشركات بعرض أحدث الأفلام لمدة أسبوعين كمحتوى يقدم للمواطنين المصريين وخاصة بعد تطويرها،





وأضافت البطران، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "على وزارة الإعلام التعاقد مع شركات الإنتاج المصرية والعالمية لعرض أحدث الأفلام العربية والعالمية على شاشتي القناة الأولى والثانية خلال مدة أسبوعين أو تبرع أصحاب هذه الشركات بعرض أحدث الأفلام لمدة أسبوعين كمحتوى يقدم للمواطنين المصريين وخاصة بعد تطويرها، وبعد سلسلة الإجراءات التي اتخدتها الحكومة المصرية للحد من تداعيات فيروس كورونا وتعليق النشاط الرياضي بكافة صوره ومنها كره القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى في مصر".



وأكدت أن هذه الإجراءات ستجمع لم شمل الأسرة المصرية كما حدث في عرض فيلم "الممر"، وتماشيا مع المرحلة الفارقة في تاريخ الوطن وإمكانية استخدام المشاهدة الكبيرة الجديدة علي القناة الأولي كقناة بث الاخبار الرئيسية للدولة ومكافحة الشائعات.



