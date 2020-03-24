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شركات المحمول توفر الغذاء لمليون مواطن متضرر من كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٣ م
وزر الاتصالات
وزر الاتصالات
قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شركات المحمول الأربعة للمشاركة بالتساوي من أجل توفير 250 ألف كرتونة طعام وشنطة غذائية لـ 250 ألف أسرة من الأسر المتأثرة من الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بحيث يصل عدد المستفيدين إلى نحو مليون فرد؛ وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها بنك الطعام المصري تحت شعار "دعم العمالة اليومية مسؤولية"، يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين.
هذا وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم الغذائي للمواطنين الذين تأثروا سلبًا من التداعيات الاقتصادية للإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وتأتي المشاركة الإيجابية لشركات المحمول الأربعة تأكيدًا على الدور المجتمعي للشركات في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها
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بورصة (2)

البورصة تعاود الهبوط وتخسر 6 مليارات جنيه

استهلت البورصة المصرية جلسة، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.1 مليار جنيه، لتصل الى مستوى 534.7 مليار جنيه، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جى إكس 30" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 9918 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 906.1 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 100" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1010 نقطة.
دولارات

توقعات بتراجع التدفقات النقدية الى 12 مليار دولار بسبب كورونا

توقع بنك استثمار فاروس في مذكرة بحثية له، انخفاض حجم التدفقات النقدية من العملات الأجنبية إلى مصر بنحو 12.1 مليار دولار، وذلك خلال العام المالي الجاري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري. كما توقع فاروس، أن تصل إيرادات هذه المصادر التي تتضمن السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك غير المباشر إلى 33.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 45.6 مليار دولار. وقال فاروس إن من المتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى بين 6 و8 مليارات دولار.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط تطلق كبسولة رائد الأعمال للتوعية ضد كورونا

أطلق مشروع "رواد 2030" التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حملة "كبسولة رائد الأعمال" والتي تستمر علي مدار الأسبوع بواقع حلقة يوميا، حيث تأتي في إطار الحملات التي تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتوعية بشأن التعامل مع الأزمة التي يشهدها العالم حاليا فيما يخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد "2030"، أن حلقات كبسولة رائد أعمال يقدمها مجموعة من المتخصصين في ريادة الأعمال.
وكالة-فيتش (1)

هل يؤثر فيروس كورونا على التصنيف الائتماني لمصر؟

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن احتياطي النقد الأجنبي القوي والإصلاحات المالية ستخفف من تأثيرات فيروس كورونا على تصنيف مصر الائتماني، رغم أن تبعات الأزمة الحالية ستؤثر على أية حال على الناتج المحلي الإجمالي، وعلى التدفقات الخارجية، والوضع المالي للبلاد، ومن المحتمل أن تؤدي الأزمة إلى تخارجات كبيرة من استثمارات المحافظ الأجنبية في السندات المقومة بالجنيه المصري، مضيفة أن مصر لديها احتياطي نقدي يبلغ نحو 45.5 مليار دولار، وودائع بالعملات الأجنبية بنحو 7 مليارات دولار تمكنها من تحمل خروج رؤوس الأموال الأجنبية.
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