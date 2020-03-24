شركات المحمول توفر الغذاء لمليون مواطن متضرر من كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٣ م

وزر الاتصالات

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شركات المحمول الأربعة للمشاركة بالتساوي من أجل توفير 250 ألف كرتونة طعام وشنطة غذائية لـ 250 ألف أسرة من الأسر المتأثرة من الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بحيث يصل عدد المستفيدين إلى نحو مليون فرد؛ وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها بنك الطعام المصري تحت شعار "دعم العمالة اليومية مسؤولية"، يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين.

هذا وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم الغذائي للمواطنين الذين تأثروا سلبًا من التداعيات الاقتصادية للإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وتأتي المشاركة الإيجابية لشركات المحمول الأربعة تأكيدًا على الدور المجتمعي للشركات في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها