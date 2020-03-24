تعديل مواعيد واستثناءات.. خطة جديدة لصرف معاشات شهر أبريل

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خطة جديدة لصرف المعاشات في إطار الإجراءات الاحترازية التي تأخذها الخكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ وضعت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل، للتيسير عليهم ومنع التكدس أمام منافذ الصرف.
وقسمت أيام الصرف على النحو التالي:
- 1000 جنيه أو أقل:
يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت" الموافق (1-2-4) من شهر أبريل.
- 1000 جنيه حتى 2000 جنيه:
يصرفون معاشاتهم أيام "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق (5-6-7) من شهر أبريل.
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وقسمت أيام الصرف على النحو التالي:
- 1000 جنيه أو أقل:
يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت" الموافق (1-2-4) من شهر أبريل.
- 1000 جنيه حتى 2000 جنيه:
يصرفون معاشاتهم أيام "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق (5-6-7) من شهر أبريل.
- أكثر من 2000 جنيه:
يصرفون معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس (8 و9) أبريل.
- اعتبارًا من يوم الأحد 12 إبريل يكون الصرف متاح لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.
قرارات استثنائية
- تقرر بشكل استثنائي السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضا.
- وقررت وزيرة التضامن، مخاطبة محافظ البنك المركزي لإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر، لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي، وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات.