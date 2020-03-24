تعديل مواعيد واستثناءات.. خطة جديدة لصرف معاشات شهر أبريل

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٢ م

ماكينات الصرف الآلي

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خطة جديدة لصرف المعاشات في إطار الإجراءات الاحترازية التي تأخذها الخكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ وضعت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل، للتيسير عليهم ومنع التكدس أمام منافذ الصرف.

وقسمت أيام الصرف على النحو التالي: - 1000 جنيه أو أقل: يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت" الموافق (1-2-4) من شهر أبريل. - 1000 جنيه حتى 2000 جنيه: يصرفون معاشاتهم أيام "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق (5-6-7) من شهر أبريل. -