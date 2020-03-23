تعرف على مواصفات هاتفي ريلمي C3 و6i للفئة الاقتصادية

ترى ركة ريلمي أن هناك فرصة كبيرة لها للمنافسة في السوق المصري، وأن تصبح في المركز الثالث بين المنافسين بعد سامسونج وأوبو، لكنها لم تستبعد هواوي من المنافسة.

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ م

هواتف ريلمي

أطلقت شركة ريلمي أحدث هواتفها في السوق المصري للفئة الاقتصادية، وهما هاتف C3 وكذلك هاتف 6i، والذين يتميزان بمميزات عصرية من تصميم أنيق وشاشة سلسة وأداء فائق السرعة وبطارية هائلة. ومنحت realme هاتفها C3 لقب وحش الألعاب، وكذلك أيضًا هاتف 6i والتي قامت realme بوضع شعار له "أطلق وحش الألعاب" لهاتفها الـ 6i لما له من مميزات تجعله الأبرز في فئته السعرية. ويأتي هاتف realme C3 بشاشة HD+ Mini-drop Fullscreen عالية الدقة بحجم 6.5 بوصة، وكاميرا خلفية ثلاثية AI، مع بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير

ويعد هاتف realme C3 هو أول هاتف يأتي بمعالج MediaTek Helio G70 في العالم، و يتوفر بلونين أحمر ناري، وأزرق جليدي. هذا بالإضافة إلى شاحن سريع يدعم الشحن العكسي، ومن المقرر أن يأتي الهاتف في السوق المصري بنسخة أصدار واحدة، و ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، و64 جيجا بايت روم. ويتوفر هاتف ريلمي C3 بسعر 2290،